ΟΗΕ: Διευρύνει το προβάδισμά της η Γκρίνσπαν στην κούρσα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα

Το προβάδισμά της στην κούρσα για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ενίσχυσε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, καταλαμβάνοντας εκ νέου την πρώτη θέση στην τέταρτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Γκρίνσπαν συγκέντρωσε 10 ψήφους «ενθάρρυνσης», τρεις «αποθάρρυνσης» και δύο «χωρίς έκφραση γνώμης», βελτιώνοντας την επίδοσή της σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο, όπου είχε λάβει εννέα θετικές και πέντε αρνητικές ψήφους.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπιρκέτ από τη Γουιάνα, η οποία έλαβε οκτώ ψήφους «ενθάρρυνσης», έξι «αποθάρρυνσης» και μία «χωρίς έκφραση γνώμης».

Την ίδια επίδοση στις θετικές ψήφους είχε και ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή, με οκτώ «ενθαρρύνσεις». Ωστόσο, συγκέντρωσε επτά ψήφους «αποθάρρυνσης» και καμία ψήφο «χωρίς έκφραση γνώμης».

Ακολούθησαν ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα με πέντε θετικές, οκτώ αρνητικές και δύο ψήφους «χωρίς έκφραση γνώμης», ο Μάκι Σαλ από τη Σενεγάλη με πέντε θετικές, εννέα αρνητικές και μία «χωρίς έκφραση γνώμης», η Μαρία Φερνάντα Εσπινόζα από τον Ισημερινό με τρεις θετικές, δέκα αρνητικές και δύο «χωρίς έκφραση γνώμης» και η Ιβόν Α-Μπάκι, επίσης από τον Ισημερινό, με μία θετική, 11 αρνητικές και τρεις ψήφους «χωρίς έκφραση γνώμης».

Το αποτέλεσμα ενισχύει τη θέση της Γκρίνσπαν, η οποία ξεπέρασε το όριο των εννέα θετικών ψήφων που απαιτούνται σε μια επίσημη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει ανολοκλήρωτη, καθώς και η τέταρτη άτυπη ψηφοφορία διεξήχθη με ενιαία ψηφοδέλτια για τα πέντε μόνιμα και τα δέκα αιρετά μέλη. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί ακόμη να διαπιστωθεί εάν κάποια από τις τρεις αρνητικές ψήφους που έλαβε η Γκρίνσπαν προέρχεται από μόνιμο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο διαθέτει δικαίωμα βέτο κατά την τελική επιλογή.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη, την 1η Οκτωβρίου, της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας από την Ελλάδα. Καθώς η διαδικασία εισέρχεται πλέον σε κρίσιμη φάση, είναι πιθανό η επιλογή του υποψηφίου που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας.

Οι άτυπες ψηφοφορίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποτυπωθεί ο βαθμός υποστήριξης που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος πριν από την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σύμφωνα με το Άρθρο 97 του Χάρτη του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η πρώην πρόεδρος της Χιλής, Μισέλ Μπασελέ, είχε αποσύρει την υποψηφιότητά της στις 20 Σεπτεμβρίου, μετά την τρίτη άτυπη ψηφοφορία, στην οποία είχε λάβει μία ψήφο «ενθάρρυνσης», 11 ψήφους «αποθάρρυνσης» και τρεις ψήφους «χωρίς έκφραση γνώμης».

Στον προηγούμενο, τρίτο γύρο, η Γκρίνσπαν είχε περάσει στην πρώτη θέση με εννέα θετικές και πέντε αρνητικές ψήφους, ενώ η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ ακολουθούσε με οκτώ θετικές και έξι αρνητικές. Με βάση τα αποτελέσματα της τέταρτης ψηφοφορίας, η Γκρίνσπαν αύξησε κατά μία τις θετικές της ψήφους και περιόρισε κατά δύο τις αρνητικές, ενώ η Ροντρίγκες Μπιρκέτ παρέμεινε στις οκτώ θετικές και έξι αρνητικές.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα στη διαδικασία θεωρείται η μετάβαση σε ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για τα μόνιμα και τα αιρετά μέλη, ώστε να καταστεί σαφές εάν κάποιος από τους υποψηφίους αντιμετωπίζει αντίθεση από ένα ή περισσότερα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.