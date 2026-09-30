Αιματηρή ομηρεία στη Σομαλία: Πέντε ναυτικοί νεκροί από επίθεση πειρατών σε δεξαμενόπλοιο – Στους 16 οι συλληφθέντες

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Πέντε μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου Honour 25 σκοτώθηκαν από Σομαλούς πειρατές, λίγο πριν από την επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας που οδήγησε στην απελευθέρωση του πλοίου, σύμφωνα με τις αρχές της σομαλικής πολιτείας Πούντλαντ.

Το υπό σημαία Παλάου δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαιοειδών, το οποίο μετέφερε συνολικά 17 μέλη πληρώματος, είχε καταληφθεί τον Απρίλιο. Κατά την επιχείρηση απελευθέρωσης, οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 16 φερόμενους ως πειρατές.

Σύμφωνα με τις αρχές του Πούντλαντ, πριν από την έναρξη της επιχείρησης οι πειρατές εκτέλεσαν πέντε ναυτικούς: τρεις Πακιστανούς, έναν υπήκοο Μιανμάρ και έναν Ινδό.

Ακόμη τέσσερα μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις είναι Πακιστανοί και ένας Ινδός.

Πρόκειται, σύμφωνα με το Reuters, για τους πρώτους θανάτους ναυτικών που αποδίδονται σε Σομαλούς πειρατές εδώ και περίπου μία δεκαετία, σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται εκ νέου αύξηση των επιθέσεων στα ανοικτά της Σομαλίας.

Η κατάληψη του Honour 25 σημειώθηκε εν μέσω της αναζωπύρωσης της πειρατικής δραστηριότητας στην περιοχή. Ειδικοί συνδέουν την επανεμφάνιση των επιθέσεων, μεταξύ άλλων, με τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που καθιστά τα δεξαμενόπλοια πιο ελκυστικούς στόχους.

Η επιχείρηση για το Honour 25 ήταν η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες για την απελευθέρωση πλοίου από Σομαλούς πειρατές, μετά την αντίστοιχη επιχείρηση στο δεξαμενόπλοιο Sibu 1, το οποίο είχε καταληφθεί τον Αύγουστο.

Η Σομαλία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας για την πειρατεία κατά την περίοδο 2008-2014, όταν οι επιθέσεις στα πλοία είχαν λάβει μεγάλη έκταση σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς του κόσμου, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες και την καταβολή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε λύτρα.