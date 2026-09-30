Χάρις Αλεξίου: «Αν δεν αποφάσιζα εγώ να σταματήσω το τραγούδι, θα το αποφάσιζε ο κόσμος»

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Η Χάρις Αλεξίου ήταν η πρώτη καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα Αργά» για τη νέα σεζόν στο Action 24, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη συγκίνηση που της προκαλεί το τραγούδι, αλλά και για την απόφασή της να αποχωρήσει από αυτό.

«Συγκινώ τον κόσμο γιατί ίσως συγκινούμαι εγώ πρώτα από το τραγούδι. Μπορεί να έχεις και τη στιγμή που να μην έρθει η μαγεία κάποιο βράδυ», ανέφερε η ερμηνεύτρια.

Μιλώντας για την απόφασή της να σταματήσει να τραγουδά, είπε: «Τα θυμάμαι όλα όσα έζησα με το τραγούδι, δεν μου λείπουν. Δεν χορταίνεται αυτό, αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό άλλο».

«Αν δεν αποφάσιζα εγώ να σταματήσω το τραγούδι, θα το αποφάσιζε ο κόσμος. Είναι ο μεγαλύτερος κριτής», πρόσθεσε.

Η Χάρις Αλεξίου αναφέρθηκε και στη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η φωνή της είχε αλλάξει: «Πήγα σε γιατρό εδώ στην Αθήνα και μου είπε ότι εσύ έχεις πολύ καιρό πρόβλημα με τη φωνή σου. Δεν μου άρεσε καθόλου που το άκουσα».

Όπως αποκάλυψε, η οριστική απόφαση ήρθε μετά τη συνεργασία της με τον Σταύρο Ξαρχάκο: «Έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα και δεν μπορούσα να τα αποδώσω, κάποια για τα οποία εγώ έλιωνα όταν τα έλεγα. Είχε αρχίσει να σκληραίνει η φωνή μου».

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αναφέρθηκε, τέλος, στον Γιάννη Πάριο και στα σχόλια που έγιναν για πρόσφατη εμφάνισή του στην Κύπρο, λέγοντας:

«Για εμένα ο Πάριος δεν θα πάψει να είναι ο σπουδαιότερος τραγουδιστής της γενιάς μου και έχει το δικαίωμα να παραμείνει σε σκηνή όσο επιθυμεί».