Η Σαουδική Αραβία διαψεύδει συνάντηση με Ισραηλινούς αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι

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Στη διάψευση δημοσιευμάτων περί συνάντησης Σαουδαράβων και Ισραηλινών αξιωματούχων προχώρησε τις πρώτες ώρες της Τετάρτης ανώτερος αξιωματούχος της Σαουδικής Αραβίας.

Η διάψευση ήρθε μετά από δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε επαφές με αξιωματούχους από χώρες της Μέσης Ανατολής κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στα ίδια δημοσιεύματα γινόταν αναφορά και στην παρουσία Σαουδάραβα αξιωματούχου.

Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε την Κυριακή το Άμπου Ντάμπι, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

Η επίσκεψη και η συνάντηση επιβεβαιώθηκαν επισήμως τόσο από την ισραηλινή όσο και από την εμιρατινή πλευρά.

Ωστόσο, ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συνάντηση ή επαφές Σαουδαράβων αξιωματούχων με Ισραηλινούς κατά την επίσκεψη του Νετανιάχου στα ΗΑΕ.