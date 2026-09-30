Τέξας: Μετανάστης πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE και βρέθηκε κατηγορούμενος

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Κατηγορίες για αντίσταση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα απαγγέλθηκαν στον 28χρονο μετανάστη από τη Βενεζουέλα, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) κατά τη διάρκεια ελέγχου στην Όστιν του Τέξας. Ο νεαρός προσήχθη την Τρίτη ενώπιον δικαστή, ενώ παραμένει υπό κράτηση, με τη σφαίρα να βρίσκεται ακόμη στο σώμα του.

Ο Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες εργαζόταν για υπηρεσία διανομών στην Όστιν στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν τραυματίστηκε από σφαίρα στην πλάτη κατά τη διάρκεια ελέγχου στον δρόμο από πράκτορες της ICE. Έκτοτε κρατείται σε κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 28χρονος αντιμετώπιζε «οριστική διαταγή απέλασης» και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.

Νέα ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Όστιν, προκειμένου να εξεταστεί αν θα παραμείνει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με έγγραφα της δικογραφίας, ο πράκτορας που άνοιξε πυρ υποστήριξε ότι ο Γκαρσές «προσπάθησε να (τον) χτυπήσει με το αυτοκίνητό του» και γι’ αυτό «πυροβόλησε».

Ο ίδιος ανέφερε ότι προσπάθησε να αποφύγει «κάθε επαφή με το όχημα», ωστόσο ο νεαρός φέρεται να τον «χτύπησε με τον καθρέπτη του οδηγού» στον κορμό καθώς «ξεκινούσε».

Κατά την εκδοχή των αστυνομικών, ο 28χρονος τους έδειξε την άδεια οδήγησής του, όμως λίγο αργότερα «ανέβασε απότομα το παράθυρο» και επιχείρησε να «διαφύγει».

Η εκδοχή του 28χρονου

Η υπεράσπιση δίνει διαφορετική εικόνα για την υπόθεση. Η συνήγορός του υποστηρίζει ότι ο Γουίλμπερ Γκαρσές είχε εισέλθει στις ΗΠΑ με «άδεια» των αμερικανικών αρχών το 2024, είχε υποβάλει «αίτηση» για τη χορήγηση «ασύλου» και διέθετε «άδεια εργασίας».

Ο ίδιος ο 28χρονος είχε μιλήσει τηλεφωνικά στον Τύπο από το κέντρο κράτησης, την επομένη του περιστατικού, περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

«Έκανα αναστροφή» και «άρχισαν να με καταδιώκουν», υποστήριξε, λέγοντας ότι οι πράκτορες πίστεψαν πως «προσπαθούσα να διαφύγω», ενώ ο ίδιος «έψαχνε κάπου να σταθμεύσει με ασφάλεια το όχημά του».

Όπως ανέφερε, «με χτύπησαν με αυτοκίνητο δυο φορές και πυροβόλησαν».

Αίτημα για νοσηλεία

Τέσσερις ημέρες μετά το περιστατικό, ο Γκαρσές εξακολουθεί να κρατείται, ενώ η σφαίρα παραμένει στο σώμα του.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί νέα ακροαματική διαδικασία στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα της υπεράσπισης για την αποφυλάκισή του και τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Νέες αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις της ICE

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις στις ΗΠΑ σχετικά με τις πρακτικές της ICE, η οποία αποτελεί τον βασικό εκτελεστικό μηχανισμό της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, με έμφαση στις συλλήψεις και τις απελάσεις μεταναστών.

Η συζήτηση για τις μεθόδους της υπηρεσίας έχει ενταθεί μετά και από άλλα περιστατικά με πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Τον Ιανουάριο, ο θάνατος δύο Αμερικανών, της 37χρονης Ρενέ Γκουντ και του συνομήλικου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Μινεάπολη, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Οι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δρόμους της πόλης, σε διάστημα τριών εβδομάδων.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο υπάγεται η ICE, έχει ανακοινώσει ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο πράκτορας άνοιξε πυρ.