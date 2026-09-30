Ουκρανία: Μπαράζ ισχυρών εκρήξεων στο Κίεβο – Φωτιά σε κατοικημένη περιοχή, δείτε βίντεο

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters και τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.
Ο δημοσιογράφος του Reuters ανέφερε ότι άκουσε διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις στην πόλη.
BREAKING: Heavy Russian ballistic missile attack on Kyiv, impacts across the capital city.
Residential buildings have been hit and energy sites, footage shows power is down in parts of the city,. pic.twitter.com/4EKTqSxKZ3
— World Source News (@Worldsource24) September 30, 2026
Λίγο αργότερα, ο Βιτάλι Κλίτσκο γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τυχόν θύματα ή την έκταση των ζημιών, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια των εκρήξεων.
Kyiv. russians struck a residential area, setting private homes on fire.
This is happening right now. Civilians are burning alive in their own homes.
russia is a terrorist state. https://t.co/XwaOxypaMf pic.twitter.com/Mat5jVWeoF
— UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) September 30, 2026