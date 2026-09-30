Ουκρανία: Μπαράζ ισχυρών εκρήξεων στο Κίεβο – Φωτιά σε κατοικημένη περιοχή, δείτε βίντεο

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Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters και τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο δημοσιογράφος του Reuters ανέφερε ότι άκουσε διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις στην πόλη.

Λίγο αργότερα, ο Βιτάλι Κλίτσκο γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τυχόν θύματα ή την έκταση των ζημιών, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια των εκρήξεων.