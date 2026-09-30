GNTM: Η εμφάνιση της 18χρονης Άννας που συζητήθηκε – «Δεν είσαι μοντέλο-καμβάς, είσαι μούσα»

Οι κριτές του GNTM είχαν διαφορετικές απόψεις για την 18χρονη Άννα, η οποία ξεχώρισε στις auditions με την έντονη ενέργεια και την ιδιαίτερη παρουσία της. Παρά τις επιφυλάξεις της Μπέττυς Μαγγίρα που την θεώρησε performer, η Άννα συγκέντρωσε τέσσερα «ναι» και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, θέτοντας ως στόχο να πείσει και την κριτή.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

GNTM, Άννα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διαφορετικές ήταν οι απόψεις των κριτών του GNTM για την 18χρονη Άννα, η οποία εμφανίστηκε στις auditions με έντονη ενέργεια και ξεχωριστή παρουσία.
  • Ενώ ο Άγγελος Μπράτης τη χαρακτήρισε «μοντέλο-μούσα», η Μπέττυ Μαγγίρα θεώρησε ότι είναι περισσότερο «performer» παρά μοντέλο.
  • Παρά τις επιφυλάξεις, η Άννα κατάφερε να συγκεντρώσει τέσσερα «ναι» και να εξασφαλίσει την πρόκρισή της, έχοντας πλέον στόχο να πείσει και την Μπέττυ Μαγγίρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διαφορετικές ήταν οι απόψεις των κριτών του GNTM για την 18χρονη Άννα, η οποία εμφανίστηκε στις auditions με έντονη ενέργεια και ξεχωριστή παρουσία.

Η εμφάνισή της απέσπασε θετικά σχόλια από την πλειοψηφία των κριτών, με τον Άγγελο Μπράτη να ξεχωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που, όπως εκτίμησε, μπορεί να έχει ως μοντέλο.

«Δεν είσαι ένα κορίτσι-μοντέλο “καμβάς”, αλλά είσαι ένα μοντέλο “μούσα”», της είπε χαρακτηριστικά.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη, θεωρώντας ότι η 18χρονη διαθέτει περισσότερο στοιχεία performer παρά μοντέλου.

«Είσαι μια βόμβα ενέργειας. Όμως, για μένα, το πρόσωπό σου δεν μου κάνει για μοντέλο. Θεωρώ ότι είσαι performer, αλλά το μοντέλο, λυπάμαι, δεν το βλέπω», σχολίασε.

Παρά τις επιφυλάξεις της, η Άννα κατάφερε να συγκεντρώσει τέσσερα «ναι» και να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του GNTM.

Πλέον, όπως δήλωσε, έχει έναν ακόμη στόχο: να πείσει και την Μπέττυ Μαγγίρα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ