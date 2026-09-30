GNTM: Η εμφάνιση της 18χρονης Άννας που συζητήθηκε – «Δεν είσαι μοντέλο-καμβάς, είσαι μούσα»

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Διαφορετικές ήταν οι απόψεις των κριτών του GNTM για την 18χρονη Άννα, η οποία εμφανίστηκε στις auditions με έντονη ενέργεια και ξεχωριστή παρουσία.

Η εμφάνισή της απέσπασε θετικά σχόλια από την πλειοψηφία των κριτών, με τον Άγγελο Μπράτη να ξεχωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που, όπως εκτίμησε, μπορεί να έχει ως μοντέλο.

«Δεν είσαι ένα κορίτσι-μοντέλο “καμβάς”, αλλά είσαι ένα μοντέλο “μούσα”», της είπε χαρακτηριστικά.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη, θεωρώντας ότι η 18χρονη διαθέτει περισσότερο στοιχεία performer παρά μοντέλου.

«Είσαι μια βόμβα ενέργειας. Όμως, για μένα, το πρόσωπό σου δεν μου κάνει για μοντέλο. Θεωρώ ότι είσαι performer, αλλά το μοντέλο, λυπάμαι, δεν το βλέπω», σχολίασε.

Παρά τις επιφυλάξεις της, η Άννα κατάφερε να συγκεντρώσει τέσσερα «ναι» και να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του GNTM.

Πλέον, όπως δήλωσε, έχει έναν ακόμη στόχο: να πείσει και την Μπέττυ Μαγγίρα.