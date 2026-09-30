Σφοδρά «πυρά» Κατάρ κατά Νετανιάχου: «Όποιος ευθύνεται για την καταστροφή στη Γάζα είναι εγκληματίας πολέμου»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σφοδρή κριτική στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα άσκησε ο πρωθυπουργός του Κατάρ και υπουργός Εξωτερικών, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, χαρακτηρίζοντας «εγκληματία πολέμου» όποιον ευθύνεται για την καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μιλώντας την Τρίτη στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», ο Καταριανός πρωθυπουργός καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, χαρακτηρίζοντάς την «σφαγή» που «θα πρέπει να καταδικαστεί». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ισραηλινή απάντηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

«Έχουν στοχοποιηθεί νοσοκομεία, έχουν στοχοποιηθεί σχολεία. Όποιες κι αν είναι οι δικαιολογίες και τα επιχειρήματα, τίποτα δεν δικαιολογεί αυτό», δήλωσε.

«Η εκεχειρία παραβιάζεται σχεδόν καθημερινά»

Ο σεΐχης Μοχάμεντ επέκρινε παράλληλα το Ισραήλ για τις, όπως υποστήριξε, σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας, ενώ υποστήριξε ότι σχεδόν το 70% της Λωρίδας παραμένει υπό ισραηλινή κατοχή και δεν είναι προσβάσιμο.

«Δεν τηρούν τις δεσμεύσεις αυτής της συμφωνίας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή «δείχνει πως έχουν διαφορετικές προθέσεις».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι προσπάθειες του Κατάρ για την επίτευξη εκεχειρίας έχουν επανειλημμένα «υπονομευθεί» από το Ισραήλ «από την πρώτη ημέρα του πολέμου».

Η επίθεση στη Ντόχα

Ο Καταριανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα το 2025, η οποία είχε στόχο ανώτερα στελέχη της Χαμάς που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα του Κατάρ για διαπραγματεύσεις.

«Μας επιτέθηκε το Ισραήλ ενώ διαμεσολαβούσαμε και προσπαθούσαμε να προωθήσουμε την πρόταση του Τραμπ. Ήταν απαράδεκτο και καταδικαστέο», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την επίθεση προηγούμενο που, όπως είπε, αφορά την επίθεση εναντίον μιας χώρας που έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή.

Αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «έχει ξεπεράσει τα όρια», προσθέτοντας ότι «έχει ξεπεράσει και άλλα όρια στο παρελθόν».

Η θέση του Κατάρ για τον πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ με το Ιράν

Ο σεΐχης Μοχάμεντ υπογράμμισε ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι εύκολη υπόθεση, σημειώνοντας ωστόσο ότι θεωρεί την ήσυχη διπλωματία τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την επίτευξη προόδου.

Το Κατάρ, μαζί με το Πακιστάν, έχει αναλάβει επίσης διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον Καταριανό πρωθυπουργό, για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα πρέπει να επιλυθούν τρία βασικά ζητήματα: το δικαίωμα του Ιράν στην «ειρηνική πυρηνική ενέργεια» και η άρση των κυρώσεων, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ βάσει του διεθνούς δικαίου και η αναμόρφωση των περιφερειακών ρυθμίσεων ασφαλείας.

Για το τελευταίο ζήτημα, τόνισε ότι απαιτείται διάλογος μεταξύ του Ιράν και των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), στη βάση αρχών όπως η «μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» και η «μη επίθεση».

Όπως εκτίμησε, η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας και του εμπορίου θα μπορούσε να δώσει στην περιοχή τη δυνατότητα να «ξεκλειδώσει τις δυνατότητές της».

Prime Minister and Minister of Foreign Affairs HE Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani during an interview with @PiersUncensored : “The world has peacemakers, troublemakers, saboteurs, and people who are sitting back and doing nothing. The leadership is… pic.twitter.com/HxdpQKsmc5 — Qatar Tribune (@Qatar_Tribune) September 29, 2026

Πηγή: Al Jazeera