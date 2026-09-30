ΗΠΑ: Νέα περικοπή 20% στις θέσεις στρατηγών και ναυάρχων προωθεί ο Χέγκσεθ

Νέα μείωση, κατά 20%, των θέσεων που προορίζονται για στρατηγούς και ναυάρχους στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διευρύνοντας την αναδιάρθρωση της ανώτατης στρατιωτικής ιεραρχίας που έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του Χέγκσεθ για την κατάσταση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων («State of the Force»), στη βάση του Σώματος Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Την πληροφορία μετέδωσε πρώτο το Fox News, ενώ στη συνέχεια αναπαράχθηκε και από άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο επικαλείται εσωτερικά υπηρεσιακά έγγραφα, οι αλλαγές στη διοικητική δομή των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2027. Το Fox News αναφέρει ότι η αναδιάρθρωση προβλέπει μείωση έως και 20% στις προβλεπόμενες θέσεις στρατηγών, ναυάρχων και πτεράρχων.

Η νέα περικοπή διπλασιάζει τον στόχο του 10% που είχε θέσει ο Χέγκσεθ το 2025 για τις θέσεις ανώτατων αξιωματικών. Η οδηγία αφορά τις προβλεπόμενες θέσεις διοίκησης και όχι οριζόντια την απομάκρυνση του 20% των στρατηγών και ναυάρχων που υπηρετούν σήμερα. Ορισμένες θέσεις αναμένεται να καταργηθούν, ενώ άλλες να υποβαθμιστούν, ώστε να μπορούν να καλυφθούν από συνταγματάρχες ή πλοιάρχους.

Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Χέγκσεθ να περιορίσει τη διοικητική δομή στην κορυφή των Ενόπλων Δυνάμεων και να μειώσει τον αριθμό των ανώτατων αξιωματικών. Το 2025 είχε ήδη διατάξει περικοπές στις θέσεις στρατηγών και ναυάρχων, υποστηρίζοντας ότι η αναδιάρθρωση θα περιορίσει τα διοικητικά επίπεδα και θα ενισχύσει τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, η ηγεσία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ άλλων, ο Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν απομακρύνθηκε από τη θέση του προέδρου του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ακολούθησαν αλλαγές στην ηγεσία επιμέρους κλάδων και υπηρεσιών.

Ο Χέγκσεθ έχει υπερασπιστεί τις αλλαγές ως προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας και αναδιάρθρωσης της στρατιωτικής ηγεσίας. Η νέα περικοπή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις ευρύτερες αλλαγές στη δομή και στις προτεραιότητες των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.