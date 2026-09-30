Μιανμάρ: Στους 50 οι νεκροί από αεροπορική επιδρομή σε αγορά – «Σοβαρές ανησυχίες» από τον ΟΗΕ

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Την έντονη ανησυχία του για την αεροπορική επιδρομή του στρατού της Μιανμάρ σε κατάμεστη αγορά στη δυτική Ραχίν εξέφρασε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, καθώς ο απολογισμός των νεκρών έχει πλέον ανέλθει στους 50.

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, με τον ΟΗΕ να εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών.

«Αυτή η τελευταία επίθεση εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του στη Γενεύη.

Ο Ύπατος Αρμοστής υπογράμμισε ότι η επίθεση «υπογραμμίζει την κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι σε όλη τη χώρα», με ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτεία Ραχίν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πολεμική αεροπορία βομβάρδισε προχθές Δευτέρα, περί το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα· 08:30 ώρα Ελλάδας), μεγάλη αγορά στην όχθη ποταμού στην πόλη Κιαουκτάου, στην δυτική πολιτεία Ραχίν.

Εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για 50 νεκρούς και άλλους 58 τραυματίες, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός είναι πιθανό να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς κάποια πτώματα απανθρακώθηκαν στην πυρκαγιά που προκάλεσε ο βομβαρδισμός.

Διασώστης επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτόν, τον πιο βαρύ των τελευταίων μηνών στο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας που παραμένει βυθισμένο σε εμφύλιο πόλεμο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

At least 50 people were killed and 58 injured in a Myanmar military airstrike near a market in Arakan Army-held Kyauktaw, Rakhine State, according to local rescue officials and the Arakan Army. The group warned of retaliatory action.#Myanmar pic.twitter.com/oDLP5SCCx0 — IranPress (@IranPress_eng) September 29, 2026

Η Ραχίν στο επίκεντρο του εμφυλίου πολέμου

Η πολιτεία Ραχίν, που συνορεύει με το Μπανγκλαντές, είναι ουσιαστικά αποκομμένη από την υπόλοιπη Μιανμάρ κι είναι ανάμεσα στις περιοχές που δοκιμάζονται πιο σκληρά εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στη στρατιωτική χούντα από τη μια κι από την άλλη κινήματα υπέρ της δημοκρατίας κι οργανώσεις ανταρτών που έχουν σχηματίσει εθνικές μειονότητες. Οι αντικυβερνητικές παρατάξεις πλέον ελέγχουν εκτενή τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Ύπατη Αρμοστεία, ο προχθεσινός βομβαρδισμός έγινε σε πολυάσχολη περίοδο και σε στιγμή που μεγάλος αριθμός αμάχων βρισκόταν ή εργαζόταν στην αγορά και στα περίχωρά της. Σε αυτή λειτουργούσαν πάνω από διακόσια καταστήματα που ανήκαν σε μέλη διαφόρων κοινοτήτων.

«Εδώ και χρόνια, η Μιανμάρ υφίσταται ακραία βία κι ο πληθυσμός της χώρας γενικευμένες παραβιάσεις κι επιθέσεις εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», θύμισε ο κ. Τουρκ, απαριθμώντας καταγγελίες για αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια, σεξουαλική βία, εξαναγκαστικές εκτοπίσεις, καταναγκαστική εργασία και εξαναγκαστικές στρατολογήσεις, τόσο από τον τακτικό στρατό, όσο και από τον Στρατό του Αρακάν, την αυτονομιστική οργάνωση η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας Ραχίν.

Ακόμη, τόνισε πως η επίθεση έγινε ώρες προτού η Μαλαισία αρχίσει να απελαύνει 5.000 υπηκόους της πάλαι ποτέ Βιρμανίας πίσω στη χώρα τους, παροτρύνοντας τις αρχές στην Κουάλα Λουμπούρ να «σταματήσουν αμέσως» τη διαδικασία.