Αϊτή: Νέα παράταση της διεθνούς δύναμης κατά των συμμοριών από τον ΟΗΕ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Έως τις 31 Μαρτίου 2027 παρατείνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την εντολή της διεθνούς δύναμης που έχει αναπτυχθεί στην Αϊτή για την αντιμετώπιση των ένοπλων συμμοριών, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας των παιδιών που έχουν στρατολογηθεί από εγκληματικές οργανώσεις και τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα.

Την απόφαση ενέκρινε την Τρίτη το Συμβούλιο Ασφαλείας με 12 ψήφους υπέρ και τρεις αποχές, από την Κίνα, τη Ρωσία και το Πακιστάν, ενώ η πρόταση κατατέθηκε από τις ΗΠΑ και τον Παναμά.

Παράταση της διεθνούς δύναμης έως το 2027

Η απόφαση υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της κατάστασης ασφαλείας, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή «ελεύθερων» και «ομαλών» εκλογών, για πρώτη φορά από το 2016, ενώ επαναβεβαιώνει τη στήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας στις προσπάθειες των μεταβατικών αρχών της Αϊτής.

Παράλληλα, επισημαίνονται οι βαθύτεροι παράγοντες που τροφοδοτούν την αστάθεια, μεταξύ άλλων η διαφθορά, η αδυναμία των κρατικών θεσμών και η παράνομη διακίνηση όπλων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα παιδιά που στρατολογούνται ή χρησιμοποιούνται από τις εγκληματικές οργανώσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά την ενίσχυση προγραμμάτων αφοπλισμού, αποδέσμευσης από τις συμμορίες, κοινωνικής επανένταξης και ψυχολογικής υποστήριξης.

Η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ) διαδέχθηκε την Πολυεθνική Δύναμη Υποστήριξης Ασφαλείας, υπό την ηγεσία της Κένυας, η οποία δεν κατάφερε να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο, μεταξύ άλλων λόγω ελλείψεων σε εξοπλισμό και χρηματοδότηση.

Στη νέα δύναμη συμμετέχουν μέχρι στιγμής το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Τζαμάικα, η Μογγολία, το Τσαντ και η Σρι Λάνκα, ενώ αναμένεται η συμμετοχή και άλλων χωρών. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει τη σταδιακή ανάπτυξη συνολικά 5.500 ένστολων και 50 πολιτικών υπαλλήλων.

#Haiti | The UN Security Council extended the international Gang Suppression Force for another six months as armed violence and displacement continue.

The force has around 1,500 personnel, well below its planned strength of 5,500.#GangViolence #UnitedNations #Caribbean… pic.twitter.com/aMnSGK4CPH — teleSUR English (@telesurenglish) September 29, 2026

1.500 στρατιωτικοί έχουν ήδη αναπτυχθεί

Η Δομινικανή Δημοκρατία, που συνορεύει με την Αϊτή, έχει εκφράσει το τελευταίο διάστημα ανησυχίες για τον αργό ρυθμό ανάπτυξης της δύναμης.

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί περίπου 1.500 στρατιωτικοί, ενώ άλλοι 4.000 αναμένεται να φτάσουν στη χώρα τους επόμενους μήνες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η δύναμη «έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα», αναφέροντας μεταξύ άλλων το άνοιγμα δρόμων, την ανάκτηση περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο συμμοριών και την εξάρθρωση σημείων ελέγχου και εκβιασμού που αποτελούσαν πηγή χρηματοδότησης των εγκληματικών οργανώσεων.

Η μεταβατική κυβέρνηση της Αϊτής χαιρέτισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάνοντας λόγο για «σημαντική πρόοδο» στις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφάλειας στη χώρα.

The Gang Suppression Force in Haiti is taking the fight to the gangs and liberating no-go zones. This is what the UN getting back to the basics of peace and security looks like. pic.twitter.com/MSUiOHmPgy — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) September 29, 2026

Νέα επίθεση συμμοριών με τουλάχιστον 11 νεκρούς

Την ίδια ώρα, η κατάσταση ασφαλείας εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Τη Δευτέρα, μέλη της ΔΚΣ δέχθηκαν πυρά από ενόπλους κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή Γκρος-Μορν, στον νομό Αρτιμπονίτ, στη βορειοδυτική Αϊτή.

Οι άνδρες της δύναμης ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τρεις από τους ενόπλους, ενώ οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με τη ΔΚΣ, κανένα μέλος του προσωπικού της δεν τραυματίστηκε.

Ωστόσο, μετά την αποχώρηση της δύναμης από την περιοχή, ένοπλοι επιτέθηκαν σε πολίτες. Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει αντιμέτωπη με μια βαθιά πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά, με τις ένοπλες συμμορίες να επεκτείνουν τη δράση τους, διαπράττοντας δολοφονίες, απαγωγές για λύτρα, σεξουαλική βία και στρατολόγηση παιδιών.