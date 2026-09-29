Γιώργος Χρυσοστόμου: «Κατάφερα να κάνω διακοπές 10 ημέρες – Στην έβδομη άρχισε λίγο το στομάχι, το σώμα…»

Για το θέμα των διακοπών μίλησε ο Γιώργος Χρυσοστόμου σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο «Χαμογέλα και Πάλι!», αποκαλύπτοντας πως φέτος κατάφερε να κάτσει 10 ημέρες, κάτι που είχε να κάνει από το σχολείο. Ακόμα, ο επιτυχημένος ηθοποιός μιλώντας με την Σίσσυ Χρηστίδου, αναφέρθηκε στο θέμα του χιούμορ, με αφορμή το γεγονός πως πρωταγωνιστεί στη κωμική σειρά του MEGA «Κάμπινγκ».

Ανάμεσα σε άλλα, ο Γιώργος Χρυσοστόμου είπε στη συνέντευξή του ότι: «Κατάφερα να κάνω διακοπές 10 ημέρες. Στην έβδομη άρχισε λίγο το στομάχι, το σώμα… Τόσες πολλές ημέρες είχα να κάνω διακοπές από το σχολείο. Δεν το κάνω συνειδητά για να μην σκέφτομαι, αλλά διαπιστώνω ότι όποτε κάθομαι, σκέφτομαι. Δεν πάει πολύ καλά. Σκέφτομαι πράγματα, τα οποία με ταράζουν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, μιλώντας για την κωμική σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί, εξήγησε πως: «Το χιούμορ εξελίσσεται μαζί λίγο με την κοινωνία. Δεν γελάμε με αστεία που γελούσαμε το ’90, ούτε με αστεία που γελούσαμε το ’70. Αλλά δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, κάπως εκπαιδεύεται το ένα μαζί με το άλλο και προχωράμε κάπως μαζί».