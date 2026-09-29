Γιώργος Χρυσοστόμου: «Κατάφερα να κάνω διακοπές 10 ημέρες – Στην έβδομη άρχισε λίγο το στομάχι, το σώμα…»

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου μίλησε για τις δεκαήμερες διακοπές που έκανε, κάτι που είχε να ζήσει από το σχολείο. Αναφέρθηκε επίσης στην εξέλιξη του χιούμορ, με αφορμή τη συμμετοχή του στην κωμική σειρά του MEGA «Κάμπινγκ».

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Γιώργος Χρυσοστόμου
Φωτογραφία: Instagram/giorgos.chrysostomou_official
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Χρυσοστόμου μίλησε για τις διακοπές του σε συνέντευξη στο «Χαμογέλα και Πάλι!», αποκαλύπτοντας πως κατάφερε να κάτσει 10 ημέρες, κάτι που είχε να κάνει από το σχολείο.
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως «στην έβδομη [ημέρα των διακοπών] άρχισε λίγο το στομάχι, το σώμα…», ενώ διαπιστώνει πως όποτε κάθεται, σκέφτεται πράγματα που τον ταράζουν.
  • Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του χιούμορ, με αφορμή τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην κωμική σειρά του MEGA «Κάμπινγκ», σημειώνοντας πως «το χιούμορ εξελίσσεται μαζί λίγο με την κοινωνία».

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Για το θέμα των διακοπών μίλησε ο Γιώργος Χρυσοστόμου σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο «Χαμογέλα και Πάλι!», αποκαλύπτοντας πως φέτος κατάφερε να κάτσει 10 ημέρες, κάτι που είχε να κάνει από το σχολείο. Ακόμα, ο επιτυχημένος ηθοποιός μιλώντας με την Σίσσυ Χρηστίδου, αναφέρθηκε στο θέμα του χιούμορ, με αφορμή το γεγονός πως πρωταγωνιστεί στη κωμική σειρά του MEGA «Κάμπινγκ».

Ανάμεσα σε άλλα, ο Γιώργος Χρυσοστόμου είπε στη συνέντευξή του ότι: «Κατάφερα να κάνω διακοπές 10 ημέρες. Στην έβδομη άρχισε λίγο το στομάχι, το σώμα… Τόσες πολλές ημέρες είχα να κάνω διακοπές από το σχολείο. Δεν το κάνω συνειδητά για να μην σκέφτομαι, αλλά διαπιστώνω ότι όποτε κάθομαι, σκέφτομαι. Δεν πάει πολύ καλά. Σκέφτομαι πράγματα, τα οποία με ταράζουν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, μιλώντας για την κωμική σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί, εξήγησε πως: «Το χιούμορ εξελίσσεται μαζί λίγο με την κοινωνία. Δεν γελάμε με αστεία που γελούσαμε το ’90, ούτε με αστεία που γελούσαμε το ’70. Αλλά δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, κάπως εκπαιδεύεται το ένα μαζί με το άλλο και προχωράμε κάπως μαζί». 

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