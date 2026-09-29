Χρήστος Μενιδιάτης για τον πατέρα του: «Θεωρούσε ότι ήταν θετικό, το ότι δεν ταιριάζαμε και σαν ύφος και φωνητικά»

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», αναφέρθηκε στην πορεία του στη μουσική και στον πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη. Ο ερμηνευτής δήλωσε πως ο γονέας του θεωρούσε θετικό το ότι δεν ταίριαζαν φωνητικά, συμβουλεύοντάς τον να μην ακολουθήσει τα δικά του χνάρια.

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Χρήστος Μενιδιάτης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρήστος Μενιδιάτης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» και μίλησε για την πορεία του στη μουσική, καθώς και για τον πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη.
  • Ο Χρήστος Μενιδιάτης εξομολογήθηκε ότι πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με το τραγούδι στα φοιτητικά του χρόνια, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα του.
  • Ο πατέρας του «θεωρούσε ότι ήταν θετικό, το ότι δεν ταιριάζαμε και σαν ύφος και φωνητικά» και του είχε πει ότι «αν ακολουθήσω τα δικά του χνάρια, δεν πρόκειται να πετύχω τίποτα».

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Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά φιλοξένησαν στο «Πρωίαν σε Είδον», τον Χρήστο Μενιδιάτη. Ο ερμηνευτής στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στη πορεία του στη μουσική, καθώς και στον πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για τη συμβουλή που του είχε δώσει ο γονέας του, όταν ξεκίνησε την επαγγελματική του ενασχόληση με τον χώρο της μουσικής.

«Είπα πολύ αργά ότι θα ασχοληθώ με το τραγούδι. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο πατέρας μου, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχα τραβήξει αυτόν τον δρόμο. Ήταν η επιρροή του πάρα πολύ μεγάλη πάνω μου, η οποία όμως βγήκε αρκετά αργά, δηλαδή στα φοιτητικά μου χρόνια.

Ήταν εκεί που αυτό άρχιζε και με σιγοέκαιγε, και πήρα την απόφαση, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα μου, να κάνω την προσπάθειά μου», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Επιπλέον, ο τραγουδιστής είπε ότι: «Του το είπα και μου έκανε εντύπωση τότε, γιατί δεν ήταν αρνητικός. Συνήθως οι γονείς αρνούνται να δεχτούν ότι τα παιδιά τους, σε οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο και αν είναι, ότι θα ακολουθήσουν τα ίδια μονοπάτια». 

«Θεωρούσε ότι ήταν θετικό, το ότι δεν ταιριάζαμε και σαν ύφος και φωνητικά. Είχαμε άλλες χροιές, πιο βαριά λαϊκή ο πατέρας μου, πιο ελαφρολαϊκή εγώ, και το θεωρούσε πλεονέκτημα αυτό. Μου έλεγε ότι αν ακολουθήσω τα δικά του χνάρια, δεν πρόκειται να πετύχω τίποτα», ανέφερε ο Χρήστος Μενιδιάτης.

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