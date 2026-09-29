Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Προσέχω τη διατροφή μου – Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν θέλω»

Για τη διατροφή της μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, σε δηλώσεις που παραχώρησε στη κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Η αγαπημένη ηθοποιός εξομολογήθηκε πως, ενώ δεν θα ήθελε, προσέχει τι τρώει. Παράλληλα αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ηρεμεί το βράδυ, αφού γυρίσει από τη δουλειά της.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν προσέχει τη διατροφή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους απάντησε: «Ναι. Θα ήθελα να μην την προσέχω, για να είμαι ειλικρινής. Θα ήθελα να μην την προσέχω. Αλλά είμαι αναγκασμένη να την προσέχω.

Μου αρέσουν και τα παγωτά και τα μπέργκερ, δεν τα τρώω ποτέ. Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν θέλω, δεν μου αρέσει για εμένα και γι’ αυτό δεν τα τρώω. Από εκεί και πέρα μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά».

Στη συνέχεια, η επιτυχημένη ηθοποιός εξήγησε πως: «Με αποφορτίζει το βράδυ, μετά τη δουλειά, που θα γυρίσω στο σπίτι… Εγώ έχω μία τρέλα θα έλεγα. Δεν έχω φώτα, έχω κάτι φωτάκια μικρά, ανάβω κεριά, κατεβάζω τον φωτισμό. Αυτό με αποφορτίζει».