Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Προσέχω τη διατροφή μου – Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν θέλω»

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τη διατροφή της, αποκαλύπτοντας ότι προσέχει τι τρώει καθώς τα τελευταία χρόνια παχαίνει και δεν το επιθυμεί. Παράλληλα, εξομολογήθηκε τον τρόπο με τον οποίο χαλαρώνει το βράδυ επιστρέφοντας από τη δουλειά της.

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Lifestyle

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τη διατροφή της σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Happy Day».
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι «είμαι αναγκασμένη να την προσέχω», καθώς «τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν θέλω».
  • Επίσης, αποκάλυψε τον τρόπο που αποφορτίζεται το βράδυ, με χαμηλό φωτισμό, μικρά φωτάκια και κεριά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για τη διατροφή της μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, σε δηλώσεις που παραχώρησε στη κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Η αγαπημένη ηθοποιός εξομολογήθηκε πως, ενώ δεν θα ήθελε, προσέχει τι τρώει. Παράλληλα αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ηρεμεί το βράδυ, αφού γυρίσει από τη δουλειά της.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν προσέχει τη διατροφή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους απάντησε: «Ναι. Θα ήθελα να μην την προσέχω, για να είμαι ειλικρινής. Θα ήθελα να μην την προσέχω. Αλλά είμαι αναγκασμένη να την προσέχω.

Μου αρέσουν και τα παγωτά και τα μπέργκερ, δεν τα τρώω ποτέ. Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν θέλω, δεν μου αρέσει για εμένα και γι’ αυτό δεν τα τρώω. Από εκεί και πέρα μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά». 

Στη συνέχεια, η επιτυχημένη ηθοποιός εξήγησε πως: «Με αποφορτίζει το βράδυ, μετά τη δουλειά, που θα γυρίσω στο σπίτι… Εγώ έχω μία τρέλα θα έλεγα. Δεν έχω φώτα, έχω κάτι φωτάκια μικρά, ανάβω κεριά, κατεβάζω τον φωτισμό. Αυτό με αποφορτίζει». 

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