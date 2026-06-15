Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ: Στο επίκεντρο οικονομία, επενδύσεις, μεταναστευτικό και οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας σε οικονομία, επενδύσεις, το μεταναστευτικό ζήτημα και η προοπτική οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

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Πολιτική

Μητσοτάκης - Χαφτάρ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σαντάμ Χαφτάρ στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης.
  • Συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.
  • Στο επίκεντρο τέθηκαν επίσης η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

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Συνάντηση με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

Συζητήθηκε ακόμη η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Τέθηκε, επίσης, το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων.

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