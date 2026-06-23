Θρίλερ με τη μητέρα της Σαβάνα Γκάθρι – Νέο σημείωμα αναφέρει ότι πέθανε μετά την απαγωγή της

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Ένα νέο σημείωμα που εστάλη λίγες ημέρες μετά την απαγωγή της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι από το σπίτι της στην Αριζόνα υποστηρίζει ότι η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το σημείωμα ήταν ένα από τα δύο που στάλθηκαν στην οικογένεια της Γκάθρι και σε μέσα ενημέρωσης μετά την εξαφάνισή της τον Ιανουάριο. Το πρώτο απαιτούσε λύτρα εκατομμυρίων δολαρίων σε bitcoin για την απελευθέρωσή της, ενώ το δεύτερο ανέφερε ότι η 84χρονη είχε πεθάνει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συντάκτες του σημειώματος ανέφεραν ότι δεν είχαν πρόθεση να προκαλέσουν τον θάνατό της και ζήτησαν συγγνώμη από την οικογένεια. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο των σημειωμάτων, επισημαίνοντας μόνο ότι η έρευνα «παραμένει ενεργή και βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η συγκινητική έκκληση της Σαβάνα Γκάθρι

Κατά την πρώτη της εμφάνιση στην εκπομπή «Today» του NBC μετά τη δημοσιοποίηση του δεύτερου σημειώματος, η Σαβάνα Γκάθρι ξέσπασε σε δάκρυα και απηύθυνε νέα έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση.

«Κάποιος ξέρει κάτι. Ζούμε μέσα στην αγωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Για εσάς μπορεί να είναι μια είδηση της ημέρας, αλλά για εμάς είναι η ζωή μας κάθε μέρα», πρόσθεσε.

Το BBC επικοινώνησε με το FBI, το οποίο συνεργάζεται εδώ και μήνες με τις αρχές της κομητείας Πίμα για τη διερεύνηση της μυστηριώδους εξαφάνισης της Νάνσι Γκάθρι από το σπίτι της κοντά στο Τούσον της Αριζόνα.

Τα δύο σημειώματα και η εξαφάνιση

Η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε στις 31 Ιανουαρίου, αφού συγγενείς της την άφησαν στο σπίτι της. Η ανησυχία μεγάλωσε όταν δεν εμφανίστηκε την επόμενη ημέρα σε προγραμματισμένη διαδικτυακή εκκλησιαστική λειτουργία που παρακολουθούσε με φίλη της.

Το πρώτο σημείωμα λύτρων στάλθηκε μία ημέρα μετά την εξαφάνισή της και ζητούσε εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin για την απελευθέρωσή της.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, περιείχε λεπτομέρειες για το σπίτι της, το υπνοδωμάτιό της και τον περιβάλλοντα χώρο, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να θεωρήσουν ότι ο αποστολέας γνώριζε καλά το θύμα.

Μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε η ύπαρξη του δεύτερου σημειώματος, το οποίο εστάλη στις 6 Φεβρουαρίου και χρησιμοποιούσε παρόμοια γλώσσα με το πρώτο, χωρίς όμως να περιλαμβάνει οικονομικές απαιτήσεις. Αντίθετα, ανέφερε ότι ο θάνατος της γυναίκας ήταν ακούσιος και περιείχε απολογία προς την οικογένεια.

Το βίντεο προς τους απαγωγείς και η μεγάλη έρευνα

Μετά την παραλαβή των δύο σημειωμάτων, η Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της δημοσίευσαν βίντεο απευθυνόμενο στους απαγωγείς.

«Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε. Σας ικετεύουμε να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας», δήλωσε η παρουσιάστρια, προσθέτοντας ότι η οικογένεια ήταν διατεθειμένη να πληρώσει.

Οι αρχές και η οικογένεια έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η 84χρονη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και στερείται κρίσιμης φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, δόθηκαν στη δημοσιότητα εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν ένα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά έξω από το σπίτι της.

Η οικογένεια Γκάθρι προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της, ενώ το FBI έχει προσθέσει επιπλέον αμοιβή 100.000 δολαρίων.

«Μπορεί να έχει ήδη χαθεί»

Στις 24 Φεβρουαρίου η Σαβάνα Γκάθρι δήλωσε ότι η οικογένεια δεν θα σταματήσει να ελπίζει, αν και αναγνώρισε πως «γνωρίζουν ότι μπορεί να έχει χαθεί, μπορεί να μην βρίσκεται πλέον στη ζωή».

Σε συνέντευξή της στο NBC τον Μάρτιο, αποκάλυψε ότι είχαν σταλεί περισσότερα από ένα σημειώματα λύτρων και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ορισμένα από αυτά ήταν πλαστά. Ωστόσο, η ίδια και η οικογένειά της θεωρούν αυθεντικά τα δύο πρώτα σημειώματα.

Η παρουσιάστρια απείχε από την εκπομπή «Today» για περισσότερο από δύο μήνες κατά τη διάρκεια της έρευνας και επέστρεψε στις αρχές Απριλίου, ενώ οι έρευνες για την τύχη της μητέρας της συνεχίζονται.