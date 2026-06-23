Μουντιάλ 2026: Σε φρενίτιδα οι Νορβηγοί για την πρόκριση στους «32» – Πανηγυρισμοί και πορεία στο παλάτι για να ξυπνήσουν τον βασιλιά

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν σε ολόκληρη τη Νορβηγία μετά την πρόκριση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με χιλιάδες φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους και να κατευθύνονται ακόμη και προς το παλάτι του βασιλιά Χάραλντ Ε΄. Η νίκη με 3-2 επί της Σενεγάλης εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

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Αθλητισμός

Φωτογραφία: Amanda Pedersen Giske/NTB via REUTERS
Φωτογραφία: Amanda Pedersen Giske/NTB via REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν σε ολόκληρη τη Νορβηγία μετά την πρόκριση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
  • Χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν το κέντρο της πρωτεύουσας και συγκεντρώθηκαν έξω από το βασιλικό παλάτι, ελπίζοντας να δουν τον 89χρονο βασιλιά Χάραλντ Ε΄.
  • Η νίκη με 3-2 επί της Σενεγάλης εξασφάλισε στη Νορβηγία την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν σε ολόκληρη τη Νορβηγία μετά την πρόκριση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στους «32» του Μουντιάλ, με χιλιάδες φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους και ορισμένους να κατευθύνονται ακόμη και προς το παλάτι του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ για να δουν αν θα συμμετείχε στη γιορτή, αναφέρει το Reuters.

Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας ολοκληρώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, οι Νορβηγοί δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους. Αντίθετα, συνέχισαν τους πανηγυρισμούς στους δρόμους του Όσλο μετά τη νίκη με 3-2 επί της Σενεγάλης στη δεύτερη αγωνιστική του 9ου ομίλου.

Φωτογραφία: Amanda Pedersen Giske/NTB via REUTERS
Φωτογραφία: Amanda Pedersen Giske/NTB via REUTERS

 

Φωτογραφία: Martin Giaever/Fotballfesten/via REUTERS
Φωτογραφία: Martin Giaever/Fotballfesten/via REUTERS

Πρόκριση για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες

Η νίκη εξασφάλισε στη Νορβηγία την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους, οι οποίοι κατέκλυσαν το κέντρο της πρωτεύουσας και συγκεντρώθηκαν έξω από το βασιλικό παλάτι, ελπίζοντας να δουν τον 89χρονο βασιλιά Χάραλντ Ε΄ να εμφανίζεται στο μπαλκόνι.

Οι εικόνες από τους πανηγυρισμούς έκαναν τον γύρο των νορβηγικών μέσων ενημέρωσης, με πλήθη φιλάθλων να τραγουδούν, να χορεύουν και να γιορτάζουν μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της εθνικής ομάδας των τελευταίων ετών.

Φωτογραφία: Martin Giaever/Fotballfesten/via REUTERS
Φωτογραφία: Martin Giaever/Fotballfesten/via REUTERS

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