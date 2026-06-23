Μουντιάλ 2026: Σε φρενίτιδα οι Νορβηγοί για την πρόκριση στους «32» – Πανηγυρισμοί και πορεία στο παλάτι για να ξυπνήσουν τον βασιλιά

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Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν σε ολόκληρη τη Νορβηγία μετά την πρόκριση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στους «32» του Μουντιάλ, με χιλιάδες φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους και ορισμένους να κατευθύνονται ακόμη και προς το παλάτι του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ για να δουν αν θα συμμετείχε στη γιορτή, αναφέρει το Reuters.

Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας ολοκληρώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, οι Νορβηγοί δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους. Αντίθετα, συνέχισαν τους πανηγυρισμούς στους δρόμους του Όσλο μετά τη νίκη με 3-2 επί της Σενεγάλης στη δεύτερη αγωνιστική του 9ου ομίλου.

The Norwegian fans marched up to The Royal Palace in the middle of the night, chanting, “We’re going to wake the King up!” 😂🇳🇴 pic.twitter.com/K6usOnjSjI — Therese 🇳🇴 (@ThereseUTD) June 23, 2026

Πρόκριση για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες

Η νίκη εξασφάλισε στη Νορβηγία την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους, οι οποίοι κατέκλυσαν το κέντρο της πρωτεύουσας και συγκεντρώθηκαν έξω από το βασιλικό παλάτι, ελπίζοντας να δουν τον 89χρονο βασιλιά Χάραλντ Ε΄ να εμφανίζεται στο μπαλκόνι.

Οι εικόνες από τους πανηγυρισμούς έκαναν τον γύρο των νορβηγικών μέσων ενημέρωσης, με πλήθη φιλάθλων να τραγουδούν, να χορεύουν και να γιορτάζουν μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της εθνικής ομάδας των τελευταίων ετών.