Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης – Μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά – ΒΙΝΤΕΟ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Εγνατίας, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν μια γυναίκα που υπέστη ελαφριά εγκαύματα στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ στο σημείο όπου βρίσκεται η πολυκατοικία και το διαμέρισμα
Πηγή: Thestival
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Εγνατίας, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. – Στο σημείο έσπευσαν αμέσως και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. – Μία γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκαύματα στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες και την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για μεταφορά στο νοσοκομείο.

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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Εγνατίας, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. 

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μια γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκαύματα στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες, ενώ τρία άτομα που βρισκόντουσαν στο διαμέρισμα υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής την απεγκλώβισαν με ασφάλεια και στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να τη μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο.

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