Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης – Μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά – ΒΙΝΤΕΟ

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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Εγνατίας, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μια γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκαύματα στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες, ενώ τρία άτομα που βρισκόντουσαν στο διαμέρισμα υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής την απεγκλώβισαν με ασφάλεια και στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να τη μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο.