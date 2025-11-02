Σοκ στο «Stranger Things»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπορ για «εκφοβισμό και παρενόχληση»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

stranger things
πηγή: Jordan Strauss/Invision/AP

Σοβαρές κατηγορίες εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, στην εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά Stranger Things, Ντέιβιντ Χάρμπορ, εξαπέλυσε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία τον κατηγορεί για «εκφοβισμό και παρενόχληση» στα γυρίσματα.

Πριν από την πολυαναμενόμενη πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς του Netflix, σύμφωνα με το RadarOnline.com, o 50χρονος Χάρμπορ, ο οποίος υποδύεται τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας, Τζιμ Χόπερ και θετό πατέρα της Ιλέβεν (Μίλι Μπόμπι Μπράουν), φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο εσωτερικής έρευνας μετά την επίσημη καταγγελία της νεαρής Βρετανίδας ηθοποιού.

Αν και το αποτέλεσμα της έρευνας δεν έχει γίνει γνωστό, οι καταγγελίες δεν σχετίζονται με σεξουαλική παρενόχληση, ξεκαθαρίζουν πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Μία από αυτές αποκάλυψε πως «Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν. Υπήρχαν σελίδες επί σελίδων με κατηγορίες. Η έρευνα κράτησε μήνες».

 

Από την πλευρά της, η Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό και φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει το ενδιαφέρον στραμμένο στο φινάλε της σειράς.

«Θα είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από το Netflix. «Τίποτα δεν πρόκειται να επισκιάσει αυτό – ούτε καν η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή», πρόσθεσε.

