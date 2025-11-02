Σταύρος Σβήγκος: «Το σημαντικό είναι να μεγαλώσουμε παιδιά ελεύθερα και ανεξάρτητα, να βρουν μόνα τους τι αγαπούν»

Ο Σταύρος Σβήγκος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και μίλησε για την απόφασή του να αφήσει φέτος το θέατρο για να αφιερωθεί στον ρόλο του πατέρα. Επίσης, αναφέρθηκε στην επιθυμία του να μεγαλώσει τον γιο του ελεύθερο και ανεξάρτητο, καθώς και στην υποστήριξή του προς τους ηθοποιούς που δοκιμάζονται στην παρουσίαση.

«Ήρθαμε με τον γιο μου, ήταν ευκαιρία. Φέτος αποφάσισα να μείνω εκτός θεάτρου για να έχω περισσότερο χρόνο μαζί του. Είναι πολύ όμορφη εμπειρία να μοιράζομαι στιγμές με το παιδί μου, γιατί συνήθως με έβλεπε μόνο στα καμαρίνια», είπε ο ηθοποιός.

Όσο για το αν θα ήθελε να τον δει να ακολουθεί τα βήματά του, ο Σταύρος Σβήγκος απάντησε: «Ακόμα κι αν παίξει σε μια παράσταση, δεν σημαίνει ότι θα γίνει το ακολουθήσει και θα γίνει ηθοποιός. Το σημαντικό είναι να μεγαλώσουμε παιδιά ελεύθερα και ανεξάρτητα, να βρουν μόνα τους τι αγαπούν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους ηθοποιούς που δοκιμάζονται στην παρουσίαση «Στηρίζω τους πάντες, ηθοποιούς που είναι στην παρουσίαση, παρουσιαστές, τραγουδιστές. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, οπότε γιατί να κρίνουμε; Αν το εγκρίνει ένας παραγωγός κια το έχει κλείσει , είναι δικαίωμά του».

