Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Το συγκινητικό βίντεο με την ιστορία του Βασίλη Τσιατσιάμη – «Είμαι αυτός που συνεχίζει, που προσπαθεί, που ζει»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (14 Νοεμβρίου), ο Βασίλης Τσιατσιάμης, που ζει με διαβήτη τα τελευταία 25 χρόνια και αποτελεί ενεργό μέλος της ελληνικής διαβητικής κοινότητας με συνεχή παρουσία στο διαδίκτυο, παρουσιάζει «ένα συγκινητικό και αισιόδοξο βίντεο – μήνυμα ζωής με πρωταγωνιστή τον ίδιο».

Το βίντεο αφηγείται την πορεία ενός νέου ανθρώπου που διαγνώστηκε με διαβήτη στην εφηβεία και βρέθηκε αντιμέτωπος με την ανάγκη να ξαναμάθει τη ζωή από την αρχή με πειθαρχία, γνώση και πίστη στον εαυτό του. Μέσα από ήρεμες εικόνες, ειλικρίνεια και αληθινό λόγο, ο Βασίλης περιγράφει πώς η ασθένεια έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς του, χωρίς όμως να τον καθορίσει.

«Ο διαβήτης δεν είναι μόνο αριθμοί και μετρήσεις. Είναι αυτό που δεν φαίνεται, αλλά είναι πάντα εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Η αφήγηση κορυφώνεται με ένα μήνυμα αυτογνωσίας και δύναμης ότι ο διαβήτης δεν είναι μια ταυτότητα, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με γνώση, ισορροπία και θετική στάση.

«Δεν είμαι ο διαβήτης μου. Είμαι αυτός που συνεχίζει, που προσπαθεί, που ζει.»

Το βίντεο κλείνει με μια απλή αλλά δυνατή υπενθύμιση: Ο διαβήτης δεν είναι υπόθεση μιας μέρας. Είναι μια ζωή. Και κάθε μέρα μετράει.

 

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

