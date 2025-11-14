Μητσοτάκης για ακρίβεια: «Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ – Η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ πάει σε λάθος κατεύθυνση»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης- δευτερολογία στη Βουλή

«Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ και να κάνω πράγματα που αντιβαίνουν στις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης, έχουμε μειώσει 83 φόρους, έχουμε μειώσει την ανεργία στο 8%» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή και απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

Μητσοτάκης: Πρώτο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά το αυξημένο κόστος ζωής – Κορυφαία προτεραιότητα η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια

«Δεν μπορείτε ταυτόχρονα να ψηφίζετε τα μέτρα της ΔΕΘ και να ανακοινώνετε ταυτόχρονα και άλλα μέτρα χωρίς να λέτε στον ελληνικό λαό από πού θα προέλθουν αυτά» είπε ο πρωθυπουργός.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «πέρασαν οι εποχές που μπορούσατε να τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες».

Αναφερόμενος στον ΦΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «η ελληνική οικονομία δεν αντέχει οριζόντια μείωση» και διερωτήθηκε εάν έχει γίνει άσκηση για το ποιο θα είναι το τελικό όφελος του καταναλωτή. Όπως υποστήριξε η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί εν τέλει τους εμπόρους και όχι τους καταναλωτές.

«Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα, το αναγνωρίζουμε και λαμβάνουμε μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος» είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ υποστήριξε: «Δεν είναι κολλημένη η βελόνα στο κόμμα σας, πάει σε λάθος κατεύθυνση γιατί δεν έχετε μάθει από τα λάθη της αντιπολίτευσης».

Δείτε το βίντεο:

