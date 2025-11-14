Φρικη στη Φλόριντα: Δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του μπροστά στα παιδιά της – Μετά ανέβασε φωτογραφία μαζί της

Ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα συγκλονίζει τη Φλόριντα, καθώς οι αρχές κατηγορούν έναν 31χρονο άνδρα πως δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του και λίγες ώρες αργότερα ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία τους, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση ότι η σχέση τους ήταν αρμονική.

Η αστυνομία της κομητείας Lee ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, εντοπίστηκε νεκρή σε σπίτι η 39χρονη Zenaida Alvarez με πολλαπλές μαχαιριές. Η Alvarez, την οποία τα μέλη της οικογένειάς της ταυτοποίησαν στο Gulf Coast News, κατέληξε επί τόπου.

Οι αρχές αναγνώρισαν ως ύποπτο τον 31χρονο Leosbey Cuesta de Armas, πρώην σύντροφο του θύματος.

Το χρονικό της φρίκης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Cuesta de Armas ακολούθησε την Alvarez μέχρι την οικία φίλης της, όπου είχε πάει με τα παιδιά της.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο δράστης είχε κρυφτεί μέσα σε ένα ντουλάπι τροφίμων του σπιτιού. Η φίλη της Alvarez τον είδε «να την καρφώνει με το βλέμμα, κρατώντας ένα μαχαίρι» μέσα από μια μικρή χαραμάδα της πόρτας.

Όταν εκείνη «ούρλιαξε από τρόμο», ο ύποπτος όρμησε έξω από το ντουλάπι και άρχισε, σύμφωνα με τις αρχές, να μαχαιρώνει επανειλημμένα την Alvarez, ακόμη και μετά την κατάρρευσή της.

Στη συνέχεια έφυγε τρέχοντας από το σπίτι «χωρίς να πει ούτε μία λέξη».

Ο Cuesta de Armas συνελήφθη την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, αφότου διέφυγε στην κομητεία Hardee, όπου –σύμφωνα με το σερίφη της περιοχής– καταδιώχθηκε από τις αρχές και τελικά προσέκρουσε με το όχημά του σε έναν στύλο.

Αναρτήσεις

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται, μεσολάβησαν ώρες κατά τις οποίες ο ύποπτος ήταν ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας εικόνες που έδιναν την εντύπωση ότι η σχέση του με το θύμα ήταν ειδυλλιακή.

Ένας λογαριασμός στο Facebook με όνομα, περιγραφή και τοποθεσία που αντιστοιχούν στον Cuesta de Armas ανάρτησε τα ξημερώματα της Κυριακής μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται ο ίδιος και μια γυναίκα που ταιριάζει στην περιγραφή της Alvarez από το αγγελτήριο θανάτου της.

Στη φωτογραφία οι δυο τους βρίσκονται σε μια παραλία, με δύο χρήστες να τον συγχαίρουν στα σχόλια.



Ένα τρίτο σχόλιο, όμως, αποκάλυπτε την τραγική αλήθεια, όταν ένας συγγενής του θύματος έγραψε: «…η ξαδέρφη μου είναι δυστυχώς νεκρή και η οικογένειά μου περνάει αυτόν τον πόνο. Δεν ξέρω πώς αυτός ο άνθρωπος είχε το θράσος να ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία. Σας παρακαλώ μην σχολιάζετε, η οικογένειά μου είναι συντετριμμένη από αυτή την τραγωδία».

Η Alvarez ήταν μητέρα δύο παιδιών, όπως είπαν οι συγγενείς της στο Gulf Coast News, τονίζοντας ότι ήταν αγαπητή σε όλους και πάντα βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη.



Σε βάρος του Cuesta de Armas έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και διάρρηξη με σωματική βία. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για επικίνδυνη επίθεση κατά αστυνομικού.