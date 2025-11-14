Χαλκιδική: Βίντεο με τσακάλια να ουρλιάζουν δίπλα σε σπίτια – «Φοβόμαστε να πετάξουμε τα σκουπίδια»

Kαθημερινότητα έχουν γίνει για τους κατοίκους του Νέου Μαρμαρά Σιθωνίας, στη Χαλκιδική τα ουρλιαχτά από αγέλες τσακαλιών, μόλις μια ανάσα από κατοικημένη περιοχή.

Σε βίντεο του ΤhessPost.gr καταγράφεται ο ήχος από τα τσακάλια, με τους κατοίκους να φοβούνται ακόμη και να πετάξουν τα σκουπίδια τους. Σημειώνεται ότι λύκος δάγκωσε 5χρονο κοριτσάκι στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Κάτοικος της περιοχής μεταφέρει στο ΤhessPost.gr την ανησυχία των περιοίκων που φοβούνται μην επιτεθούν τα ζώα σε σκύλους και κοτέτσια, ενώ έχουν ενδείξεις ότι οι λύκοι, είναι περισσότεροι από ένας.

«Κάθε βράδυ γίνεται αυτό στο σπίτι μου, πρέπει να είναι τσακάλια. Αρχίζουν να ουρλιάζουν κατά το απόγευμα, βρίσκονται πάρα πολύ χαμηλά. Απέναντι από το σπίτι μου είναι το δάσος. Πιάνεται η ψυχή μας, είναι σαν να ζούμε σε θρίλερ. Όσοι έχουμε ζώα, σκυλιά, τρέχουμε να τα κλείσουμε μέσα, μην τυχόν και έρθουν τα τσακάλια. Πάμε να πετάξουμε τα σκουπίδια με την ψυχή στο στόμα. Ο λύκος παραμένει ελεύθερος και δεν είναι ένας, αλλά αρκετοί και από ό,τι βλέπουμε, δεν έχει γίνει κάτι γι’ αυτό», αναφέρει.

Άλλαξε περιοχή ο λύκος – «Έφαγε γίδα από μαντρί»

Ο ανιτδήμαρχος του Δήμου Σιθωνίας, Θανάσης Μαλλίνης εξηγεί στο ΤhessPost.gr ότι έχουν ανοίξει οι παγίδες που τοποθετήθηκαν και είναι θέμα χρόνου κάποια στιγμή να πιαστεί ο λύκος, που πρόκειται μάλιστα για θηλυκό.

«Εδώ και 15 ημέρες έχουν ανοίξει οι παγίδες, την βλέπουμε σε κάμερες, επειδή θέλουμε να την πιάσουμε ζωντανή. Πλέον έχει αλλάξει περιοχή, κινείται στο βουνό και κοντά σε γνωστό σουπερμάρκετ. Πριν από 15 ημέρες μάλιστα, έφαγε μια γίδα από μαντρί» τόνισε.

Τι λέει η «Καλλιστώ»

Ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ», Ιάσωνας Μπάντιος δηλώνει ότι «ο λύκος δεν κάνει πλέον εμφανίσεις στην περιοχή, είμαστε στη διαδικασία που προσπαθούμε να τον πιάσουμε», ενώ υπογραμμίζει ότι τα τσακάλια είναι μεσαίου μεγέθους ζώα και αποτελούν απειλή κυρίως για αδέσποτες γάτες.

«Τα τσακάλια δεν είναι σε καθεστώς προστασίας, ανήκουν στην οικογένεια των κυνοειδών, είναι μικρότερα από τον λύκο. Είναι σαρκοφάγα αλλά η διατροφή τους αποτελείται επίσης από φυτά και φρούτα. Δεν χρειάζεται ανησυχία, αν δεν θέλουμε να προσεγγίζουν, πρέπει να προσέχουμε τα σκουπίδια. Είναι πολύ σπάνιο να καταγραφούν ζημιές σε κυνοκομεία ή σε οικόσιτα ζώα, ο κίνδυνος είναι πιο πολύ για τις αδέσποτες γάτες, τα τρωκτικά, και τα αφύλαχτα κοτέτσια», τονίζει.

