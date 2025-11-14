Συγκλονίζει η Μάριον Τζόουνς: «Τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή» – Δείτε το βίντεο

Η άλλοτε ταχύτερη γυναίκα του κόσμου, Μαριόν Τζόουνς, συγκλονίζει ξανά, όχι για τις επιδόσεις της, αλλά για τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στα 50 της χρόνια, όπως το να κατέβει μια σκάλα.

Η Μαριόν Τζόουνς, που το 2000 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ κατέκτησε πέντε μετάλλια (τρία χρυσά και δύο χάλκινα), βρέθηκε μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία από το απόγειο της καριέρας της στην καταστροφή, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει αναβολικά, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθούν τα μετάλλια και να εκτίσει έξι μήνες φυλάκισης.

Τώρα, ένα νέο βίντεο που ανέβασε στο Instagram αποκαλύπτει ότι δυσκολεύεται να κατέβει μια σκάλα, δείχνοντας πόσο επηρεάστηκε το σώμα της από το πέρασμα του χρόνου.

Το βίντεο, με λεζάντα ότι τα γόνατά της «Κρέμονται από μια κλωστή, φίλοι μου… αλλά εξακολουθούμε να στεκόμαστε όρθιοι», ανησύχησε τους θαυμαστές της.

Στα πλάνα φαίνεται η άλλοτε κορυφαία των σπριντ να δυσκολεύεται να βάλει το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, να σταματά πριν από κάθε βήμα και να κρατιέται από τη κουπαστή της σκάλας αντί να κατεβαίνει αβίαστα.

Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει πάνω από 4.000 σχόλια και 224.000 likes, με τους θαυμαστές να δείχνουν την υποστήριξη και την ανησυχία τους.

«Αυτή είναι η πραγματική ζωή των αθλητών… τα γόνατα και οι άλλες αρθρώσεις σίγουρα σου υπενθυμίζουν την ηλικία και τα όριά σου», σχολίασε κάποιος.

Η Τζόουνς δεν είναι η μόνη διάσημη προσωπικότητα του στίβου που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αποχώρηση από την ενεργό δράση, με τον Γιουσέιν Μπολτ, οκτώ φορές Ολυμπιονίκη, να αποκαλύπτει ότι πλέον κουράζεται όταν ανεβαίνει σκάλες.

Η είδηση για τις δυσκολίες της Τζόουνς έρχεται λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Βίκτορ Κοντέ, του ανθρώπου που κατηγορήθηκε ότι προμήθευε την αθλήτρια με τα απαγορευμένα φάρμακα, σε ηλικία 75 ετών. Ο Κοντέ, που είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας, έχασε τη μάχη με την ασθένεια την προηγούμενη εβδομάδα.

Το 2005 είχε παραδεχθεί την ενοχή του για διανομή στεροειδών και ξέπλυμα χρημάτων, κατηγορίες που αφορούσαν την προμήθεια απαγορευμένων ουσιών σε κορυφαίους αθλητές, μεταξύ αυτών και τους Μπάρι Μποντς και Τζέισον Γκιάμπι, αλλά και τη Μαριόν Τζόουνς.