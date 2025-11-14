Πάτρα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ

Κινητοποίηση στα γραφεία του ΕΛΓΑ στην Πάτρα, πραγματοποίησαν αγρότες της Αχαΐας. Εκπρόσωποι από συλλόγους αγροτών από ολόκληρο τον νομό, συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία και ζήτησαν να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΛΓΑ αλλά και να δoθούν στο 100% αγροτικές αποζημιώσεις.

Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν στελέχη του εργατικού κέντρου Πάτρας, αλλά και της δημοτικής Αρχής.

Οι αγρότες θα κλιμακώσουν περαιτέρω τη στάση τους με συλλαλητήριο πού θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου στο κέντρο της Πάτρας.