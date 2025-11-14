Πάτρα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Κινητοποιήσεις αγροτών στον ΕΛΓΑ

Κινητοποίηση στα γραφεία του ΕΛΓΑ στην Πάτρα, πραγματοποίησαν αγρότες της Αχαΐας. Εκπρόσωποι από συλλόγους αγροτών από ολόκληρο τον νομό, συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία και ζήτησαν να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΛΓΑ αλλά και να δoθούν στο 100% αγροτικές αποζημιώσεις.

Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν στελέχη του εργατικού κέντρου Πάτρας, αλλά και της δημοτικής Αρχής.

Πάτρα- ΕΛΓΑ- αγρότες

Οι αγρότες θα κλιμακώσουν περαιτέρω τη στάση τους με συλλαλητήριο πού θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου στο κέντρο της Πάτρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Αόρατα» για το ΕΣΥ τα 57 Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 22χρονου μετά από επικίνδυνο challenge-Προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ

Νέο voucher ύψους έως και 800 ευρώ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Ελβετικό φράγκο: Η πρόταση που έχει πέσει στο… τραπέζι για τα δάνεια – Οι δύο λύσεις που εξετάζονται

https://www.foxreport.gr/science/epitachyntis-somatidion-se-megethos-trapeziou-tha-mporouse-na-metamorfosei-tin-iatriki-kai...

Τα 3 ζώδια που θα δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου – «Οι πιο βαθιές επιθυμίες σας ει...
περισσότερα
13:06 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που οι διαρρήκτες εμβολίζουν τις δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ – Βίντεο ντοκουμέντο

Η στιγμή που οι τέσσερις Ρομά εμβολίζουν τις δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ καταγράφεται σε βίντε...
12:28 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Χαλκιδική: Βίντεο με τσακάλια να ουρλιάζουν δίπλα σε σπίτια – «Φοβόμαστε να πετάξουμε τα σκουπίδια»

Kαθημερινότητα έχουν γίνει για τους κατοίκους του Νέου Μαρμαρά Σιθωνίας, στη Χαλκιδική τα ουρλ...
12:23 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Μετρ» στις εκρήξεις ΑΤΜ τα μέλη της σπείρας που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους

Nέα στοιχεία έρχονται στο φως για την συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ και έκλεβε αυτοκίνητα σε Θεσσ...
12:18 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Κως: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αρχαιολογικό χώρο της πόλης

Απαγχονισμένος μέσα σε αρχαιολογικό χώρο της Κω, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 14/11 ένας άνδ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα