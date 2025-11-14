Κολομβία: Ποδοσφαιριστές ξάπλωσαν στο χορτάρι ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κολομβία: Ποδοσφαιριστές ξάπλωσαν στο χορτάρι ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότεροι από 170 Κολομβιανοί ποδοσφαιριστές… ξάπλωσαν στο γήπεδο πριν από τους αγώνες τους (13/11), απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Οι παίκτες παρέμειναν στο έδαφος για αρκετά δευτερόλεπτα μετά την έναρξη οκτώ αγώνων στο πρωτάθλημα της Α’ εθνικής και μεταξύ αυτών, ήταν ποδοσφαιριστές από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας, όπως η Ατλέτικο Νασιονάλ και η Αμέρικα ντε Κάλι.

Διαμαρτύρονται για την φερόμενη άρνηση του διοικητικού οργάνου του κολομβιανού ποδοσφαίρου και της τοπικής ομοσπονδίας να υπογράψουν συμφωνία για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με το σωματείο παικτών (Acolfutpro).

Οι παίκτες απαιτούν μια συμφωνία που να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αύξηση του ποσοστού των μεταγραφικών τους τελών και βελτιωμένη ασφαλιστική κάλυψη υγείας.

«Το μήνυμα είναι σαφές: οι ποδοσφαιριστές ασκούν το θεμελιώδες δικαίωμά τους στη διαμαρτυρία», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετικό δελτίο Τύπου του σωματείου, ενώ οι δύο φορείς του κολομβιανού ποδοσφαίρου, δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί επισήμως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

