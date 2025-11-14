Θάνος Πλεύρης: Η οπλοκατοχή μπορεί να υπάρχει υπό αυστηρούς κανόνες και μόνο για το σπίτι

Θάνος Πλεύρης

Για την οπλοκατοχή μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός  Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης τονίζοντας ότι «θα πρέπει να υπάρχει με πολύ αυστηρούς κανόνες».

Ο Θάνος Πλεύρης είπε στο MEGA ότι «η οπλοκατοχή κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι με πολύ αυστηρούς κανόνες, όχι να μην υπάρχει. Προφανώς να υπάρχει αλλά με πολύ αυστηρούς κανόνες και μόνο για το σπίτι. Δεν είμαι οπαδός των πολλών όπλων. Το δικαίωμα της αυτοάμυνας όταν μπαίνει κάποιος στο σπίτι σου, προφανώς το έχεις. Είτε έχεις όπλο, είτε δεν έχεις όπλο».

Για την εξέγερση στη δομή μεταναστών στις Σέρρες

Αναφερόμενος στην εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες, όπου τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και συνελήφθησαν 30 άτομα, ο Θάνος Πλεύρης εξήγησε το παρασκήνιο που οδήγησε στα επεισόδιο.

«Με τον νέο νόμο που ψηφίσαμε τον Σεπτέμβριο πλέον χωρίζονται όσοι μπαίνουν στη χώρα παρανόμως σε άτομα που έχουν προσφυγικό προφίλ, οπότε ακολουθούν τη διαδικασία και αιτούνται, περιμένουν να εξεταστεί η αίτησή τους και αυτομάτως γίνεται διαχωρισμός στα άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ», είπε ο υπουργός και συνέχισε:

«Στην Σιντική ήταν κόσμος που προερχόταν από Αίγυπτο, Πακιστάν και Μπαγκλαντές, άρα από χώρες που δικαιολογούν άσυλο. Μπήκαν κατά τη διάρκεια της αναστολής του ασύλου, οπότε βρίσκονται σε ένα καθεστώς κράτησης. Κάναμε μία fast track διαδικασία να εξεταστεί η αίτηση του ασύλου τους. Μόλις πήραν τα χαρτιά οι συγκεκριμένοι κατάλαβαν ότι απορρίφθηκε το άσυλό τους και θα μείνουν κρατούμενοι για 24 μήνες και σε αυτό το διάστημα θα γίνουν διαδικασίες απέλασης και αντέδρασαν».

Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, για το διάστημα των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και  Οκτωβρίου του 2024 έφτασαν στη χώρα διά θαλάσσης 20.279 μετανάστες, ενώ το αντίστοιχο διάστημα για το 2025 έφτασαν 11.307 άτομα.

«Έχουν μειωθεί οι εθνικότητες και τα άτομα που δεν δικαιολογούν άσυλο», σημείωσε.

«Όταν είναι κάποιος πρόσφυγας έχει όλα τα δικαιώματα του πρόσφυγα. Όταν εκμεταλλεύεται την προσφυγική ιδιότητα του πρόσφυγα για οικονομικούς λόγους, θα πρέπει να γνωρίζει ότι επιστρέφει. Η Ευρώπη ευτυχώς έχει αλλάξει, έχει μπει σε μία λογική ότι η παράνομη μετανάστευση είναι πρόβλημα και όχι λύση» υποστήριξε ο υπουργός.

Ακόμη, ανέφερε πως η μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ είναι ορθή.

Δείτε το βίντεο:

