ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα ΝΔ- ΠΑΣΟΚ μετά την καταγγελία Λαζαρίδη για εμπλοκή πράσινου στελέχους – Βαβίας: «Ουδέποτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή»

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, εμπλοκή κομματικών στελεχών στις ερευνώμενες διαδικασίες των πληρωμών των ευρωπαϊκών πόρων μέχρι και εσωκομματικές ισορροπίες περιλάμβανε η αντιπαράθεση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στη συζήτηση που διεξήχθη στην ολομέλεια για τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων από την επιζωοτία της ευλογιάς.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε σε σκοτεινά κέντρα υποβολής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως κόμβοι παρανομίας, αποτελώντας τη μήτρα της διαπλοκής και της χειραγώγησης των αγροτικών ενισχύσεων, αναφέρθηκε στην εξάρτηση του Οργανισμού από τον Τεχνικό Σύμβουλο που μπήκε στον Οργανισμό το 2010, επί εποχής ΠΑΣΟΚ.

«Σύμφωνα με επίσημη καταγγελία που έχει κατατεθεί στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσιάρα, ένα από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων, που κατονομάζονται ρητά για το ρόλο τους, είναι αυτό του Σταύρου Βαβία. Το κέντρο αυτό έχει την έδρα του στην Ορεστιάδα, αλλά έχει δραστηριότητα σε ολόκληρο το νομό Έβρου. Για το θέμα έχει ξεκινήσει τόσο η ελληνική δικαιοσύνη όσο και η ευρωπαϊκή εισαγγελία, έρευνα και είναι σε διερεύνηση και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό το όνομα κάτι πρέπει να σας θυμίζει. Για όλους όσους δεν το γνωρίζουν ο κ, Σ.Β. ήταν το 2023 υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Έβρο και μέχρι σήμερα παραμένει αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να απομακρύνει το συγκεκριμένο στέλεχος από κάθε θέση ευθύνης στο κόμμα του.

Γερουλάνος: Για άλλη μία φορά η στριμωγμένη ΝΔ το μόνο που έχει να κάνει, είναι να ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

«Για άλλη μια φορά η στριμωγμένη Νέα Δημοκρατία, το μόνο που έχει να κάνει είναι να ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και επέκρινε τη ΝΔ ότι ανθρώπους που έχουν αποδειχθεί αθώοι τους κυνηγάει, σε μια προσπάθεια να ισοσκελίσει αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση. «Εσείς όταν στριμωχτήκατε στείλατε τους βουλευτές σας στο σπίτι τους και τους είπατε, όποιος είναι να ψηφίσει με επιστολική ψήφο, για να ελέγχει ο κ. Μητσοτάκης αν θα ψηφίσουν αυτό που ήθελε. Μιλάτε λοιπόν εσείς και σας έχει ξεφτιλίσει ο πρόεδρος σας με αυτό τον τρόπο και εσείς το ανέχεστε; και μας κάνετε μαθήματα δημοκρατίας;», είπε ο κ. Γερουλάνος και σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, συνδρομή σε υπεξαίρεση, υποκίνηση στη διάπραξη αυτών των αδικημάτων και αυτή είναι μια δικογραφία που “κυνηγάει την κυβέρνηση” γιατί μιλάει για στελέχη της ΝΔ.

«Απάντηση δεν έλαβα», σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης και πρόσθεσε ότι είναι ο ίδιος ο κ. Γερουλάνος που έχει πει ότι υπάρχει ζήτημα εσωκομματικής δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ και άρα μαθήματα δημοκρατίας στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να απευθύνονται.

«Καταφέρατε να εξευτελίσετε μια συζήτηση, κατά την οποία είχε κρατηθεί ένα επίπεδο», είπε ο Παύλος Γερουλάνος και επέμεινε ότι συνεχίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ να κατηγορεί πρόσωπα, για τα οποία δεν υπάρχει δικογραφία. «Όταν έχει ο βουλευτής δικαίωμα να ψηφίσει μυστικά και εσείς φεύγετε από την ψηφοφορία, για να ψηφίσετε με επιστολική ψήφο φανερά, ξεφτιλίζετε την κοινοβουλευτική δημοκρατική διαδικασία», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με την καταγγελία του κ. Λαζαρίδη, απάντησε:

«Ο πρόεδρός μας έχει δηλώσει ‘δεν θα ζητήσουμε τίποτα παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε για οποιοδήποτε δικό μας στέλεχος, αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία έρθουν με μια δικογραφία στη Βουλή. Εφόσον υπάρξουν, την ίδια στάση που έχουμε απέναντί σας, θα έχουμε και απέναντι στους δικούς μας βουλευτές. Και σας ρωτάω, εσείς μπορείτε να το πείτε αυτό; Σας δόθηκε η ευκαιρία να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και σε αυτή την ευκαιρία, εσείς γυρίσατε την πλάτη. Και μας δίνετε μαθήματα δημοκρατίας! Θα έπρεπε να ντρέπεστε!».

Κουκουλόπουλος: Δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας, αν στέλεχος μας έχει βάλει το χέρι στη μαρμίτα

«Ή προστατέψτε τους αγρότες ή παραιτηθείτε», είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος, κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ο βουλευτής κάλεσε την κυβέρνηση να αφήσει τη σαθρή τακτική των συμψηφισμών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να στηρίξει την έντιμη αγροτιά ώστε να πληρωθούν οι τίμιοι αγρότες “τα κλεμμενα και τα καθυστερούμενα”.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η λεηλασία του εθνικού αποθέματος. Υπήρξαν ατυχέστατοι χειρισμοί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τα 10 εκατομμύρια εκτάρια που είχαν εξαφανιστεί για την Ελλάδα, τα βοσκοτόπια, το 2014, επεστράφησαν στη χώρα το 2017. Για ποιο λόγο έπρεπε να κρατηθεί ένα τόσο μεγάλο απόθεμα εν κρυπτώ και να δημιουργηθεί ένα ολισθηρό υπόβαθρο , από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τότε κολύμπησαν, για πρώτη φορά, πρόβατα από την Κρήτη στην Πελοπόννησο, το οποίο κινούνταν μεταξύ ερασιτεχνισμού και κουτοπόνηρης πελατειακής λογικής. Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες… Όχι οι μέλισσες, η εγκληματική συμμορία των φραπέδων», είπε ο κ. Κουκουλόπουλος και τόνισε ότι στήθηκε πάρτυ, σε γνώση της κυβέρνησης.

«Κι εσείς υπεραμύνεσθε μιας επικίνδυνης θεωρίας διαχρονικών ευθυνών αλλά προσπαθείτε να κάνετε και άθλιους συμψηφισμούς», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε έναν τέτοιο συμψηφισμό. Ο κ. Κουκουλόπουλος σημείωσε ωστόσο: «Θέλω να πω δύο καθαρές κουβέντες. Μην περιμένει μέλος ή στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έχει βάλει το χέρι του στη μαρμίτα, το ξέρουν όλοι, ότι είμαστε καθαροί σε αυτό και δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας. Τα έχει ξεκαθαρίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτά».

Πάντως ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο γιατί ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ βρήκε ένα ολισθηρό υπόστρωμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αντί να δράσει αμέσως για όλο αυτό που εξελισσόταν, το άφησε πέντε χρόνια, να αθροίσει ένα δισ. ευρώ, κλοπή, από τις τσέπες των τίμιων αγροτών.

Η απάντηση του Σταύρου Βαβία – «Οι προσωπικές επιθέσεις δεν με τρομοκρατούν, η αλήθεια δεν εκβιάζεται»

Ο Σταύρος Βαβίας, το όνομα του οποίου ενεπλάκη από τον Μακάριο Λαζαρίδη στην υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε απάντηση μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

«Λίγες ώρες πριν, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξε —αντί να απαντήσει στα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την παράταξή του— να προβεί σε μια οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός μου, διατυπώνοντας ανυπόστατους ισχυρισμούς και δημιουργώντας τεχνητούς συμψηφισμούς, χωρίς κανένα πραγματικό στοιχείο.

Θέλω να το ξεκαθαρίσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο:

Ουδέποτε έως σήμερα έχω κληθεί από οποιαδήποτε δικαστική ή εισαγγελική αρχή, ούτε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσα παρουσιάστηκαν δημόσια ως «γεγονότα» αποτελούν πολιτικές μυθοπλασίες και σκόπιμη παραπληροφόρηση.

Ο κ. Λαζαρίδης οφείλει να ανακαλέσει άμεσα τις ψευδείς και παραπλανητικές αναφορές του.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα κάνω χρήση κάθε νόμιμου μέσου για την προστασία της τιμής, της επαγγελματικής μου υπόστασης και της προσωπικότητάς μου απέναντι σε ισχυρισμούς που παρουσιάστηκαν ως πραγματικά γεγονότα ενώ δεν είναι.

Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι για μικροκομματικούς τακτικισμούς.

Η απόπειρα εργαλειοποίησης ελεγκτικών μηχανισμών για τη στήριξη φθηνών πολιτικών αφηγημάτων είναι βαθιά αντιθεσμική και επικίνδυνη. Η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να είναι σκληρή, αλλά οφείλει να παραμένει μέσα στα όρια της αλήθειας, της σοβαρότητας και του σεβασμού προς τους θεσμούς.

Οι προσωπικές επιθέσεις δεν με τρομοκρατούν. Η αλήθεια δεν εκβιάζεται και η αξιοπρέπεια δεν παραδίδεται».