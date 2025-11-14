Μαριάννα Τουμασάτου: Η εξομολόγηση για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Σταύρου – «Έχουμε δώσει τις μάχες μας και πορευόμαστε»

Η Μαριάννα Τουμασάτου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star» μίλησε για τις συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα για τον χώρο του θεάτρου, για τη σχέση με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Σταύρου.

«Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με όλο αυτό. Ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει και όπως θέλει μπορεί να το εκλάβει ο καθένας. Με κουράζουν όλα αυτά. Δεν αλλάζουν οι παθογένειες της κοινωνίας τόσο εύκολα, αλλά μια μικρή βελτίωση υπάρχει και θα θυμηθούν κάποιοι ότι δεν είναι παντοκράτορες», είπε αρχικά η Μαριάννα Τουμασάτου.

Για τη συνεργασία της με τον σύζυγό της στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», η Μαριάννα Τουμασάτου σημείωσε: «Είμαστε στο ίδιο σήριαλ με τον σύζυγό μου μετά από πέντε χρόνια. Περνάμε πολύ ωραία, κάνουμε πλάκα, αλλά δεν βλεπόμαστε τόσο πολύ».

Για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Σταύρου η ηθοποιός ανέφερε: «Δεν έχω ζηλέψει ποτέ τον σύζυγό μου, αλλά ούτε εκείνος εμένα. Όλες οι σχέσεις έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Εμείς έχουμε κάνει τον πρώτο μεγάλο κόπο που κάνουν οι άνθρωποι για να είναι μαζί, θέλοντας το για πάντα. Έχουμε δώσει τις μάχες μας, τις κερδίσαμε και πορευόμαστε».

«Έχω πολλούς φόβους για την κόρη μου, ζούμε σε επικίνδυνη κοινωνία. Δεν ξέρω αν η κόρη μου θα ακολουθήσει το επάγγελμά μας, εγώ όμως, θα ήμουν θετική για αυτό» τόνισε.

