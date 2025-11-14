Καταιγίδα Κλαούντια: Πορτοκαλί προειδοποίηση για πλημμύρες σε Βρετανία και Ουαλία – Αναμένονται ισχυροί άνεμοι έως 112 χλμ/ώρα

Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν μεγάλο μέρος της Βρετανίας την Παρασκευή, καθώς η καταιγίδα «Κλάουντια» προσεγγίζει το νησί από τη Ιβηρική Χερσόνησο και τα Κανάρια Νησιά, προκαλώντας συναγερμό για κινδύνους πλημμυρών.

Η καταιγίδα, που πήρε το όνομά της από την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία, θα φέρει έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, με μερικές περιοχές να δέχονται έως και 15 εκατοστά βροχής, ενώ οι πλημμύρες ενδέχεται να απειλήσουν τη ζωή των ανθρώπων.

Storm Claudia, named by @AEMET_Esp, will affect the UK on Friday Heavy rain and strong winds will bring disruption and possible flooding Warnings are in force so stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/jx8LFcRNtf — Met Office (@metoffice) November 13, 2025



Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε δύο πορτοκαλί προειδοποιήσεις -απειλητικές για τη ζωή-, με ισχύ από τις 12:00 μέχρι το τέλος της ημέρας, καλύπτοντας τμήματα της Ουαλίας, των Midlands, του νοτιοδυτικού, νοτιοανατολικού και ανατολικού τμήματος της Βρετανίας

Ένας νέος μετεωρολογικός χάρτης δείχνει τις περιοχές που θα πλήξει η Κλάουντια με έως και 15 εκατοστά βροχής και ριπές ανέμου με 112 χλμ/ώρα μέσα σε λίγες ώρες.

Storm Claudia brings a mild but wet start to Friday across much of England and Wales 🌧️ A chillier but drier morning for Northern Ireland and Scotland with sunny spells and a few showers in the northeast Gusty winds developing around the Irish Sea and western hills 🌬️ pic.twitter.com/1wod2cge0v — Met Office (@metoffice) November 13, 2025



Επιπλέον, ισχύει μια ευρύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας κίτρινη προειδοποίηση για βροχή για τα περισσότερα νοτιότερα και κεντρικά τμήματα της Βρετανίας, από τις 06:00 αύριο έως τις 18:00.

Η Κλάουντια φαίνεται να στερείται τον «διακριτό κυκλικό σχηματισμό» προηγούμενων καταιγίδων, ενώ η αργή κίνησή της πιθανότατα θα φέρει παρατεταμένες περιόδους έντονης βροχόπτωσης.

Αναμένεται ήπια αλλά βροχερή έναρξη της ημέρας για τη Βρετανία και την Ουαλία, με ξηρότερο πρωινό στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία.

Storm Claudia will bring disruption and possible flooding on Friday Plan ahead of tomorrow’s weather pic.twitter.com/XS8ui3KNgw — Met Office (@metoffice) November 13, 2025



Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε διακοπή στις μετακινήσεις μπορεί να επιδεινωθεί από ισχυρούς ανατολικούς ανέμους, με ριπές 80-96 χλμ/ώρα το απόγευμα και το βράδυ. Μέχρι 112 χλμ/ώρα είναι πιθανό να φτάσουν οι άνεμοι σε εκτεθειμένες κορυφές λόφων και παράκτιες περιοχές, ενώ καταιγίδες αναμένονται αργότερα αύριο το απόγευμα και βράδυ.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση για την κεντρική Βρετανία αναφέρει: «Οι ταχέως ρέουσες ή βαθιές πλημμυρισμένες περιοχές είναι πιθανό να προκαλέσουν κίνδυνο για τη ζωή», ενώ «οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να πλημμυρίσουν, προκαλώντας ζημιές σε ορισμένα κτίρια».

Προειδοποιεί επίσης για «εκτόξευση νερού και πλημμύρες που θα προκαλέσουν δύσκολες συνθήκες οδήγησης και ορισμένες κλειστές οδούς» και «υψηλή πιθανότητα κάποιες κοινότητες να αποκοπούν από πλημμυρισμένους δρόμους».

Επιπλέον, η προειδοποίηση αναφέρει ότι «καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε τρένα και λεωφορεία είναι πιθανές» με «πιθανές διακοπές ρεύματος και απώλεια άλλων υπηρεσιών σε ορισμένα σπίτια και επιχειρήσεις».

Η πορτοκαλί προειδοποίηση για την Ουαλία είναι παρόμοια, αλλά προσθέτει: «Είναι πιθανή η απώλεια ρεύματος και άλλων βασικών υπηρεσιών, όπως φυσικό αέριο, νερό ή υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας».

Έχουν εκδοθεί περίπου 20 προειδοποιήσεις πλημμύρας και 35 συνολικά σε όλη τη Βρετανία. Η υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας εξέδωσε οκτώ ειδοποιήσεις πλημμύρας, ενώ η Σκωτσέζικη Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος ενεργοποίησε δύο γενικές προειδοποιήσεις και επτά ειδοποιήσεις πλημμύρας.

Με πληροφορίες από: Guardian, Daily Mail