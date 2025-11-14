Κίνα: Νέα πλάνα από τους «ρομποτικούς λύκους» σε άσκηση εισβολής σε παραλία – Προσομοίωση επιθέσεων στην Ταϊβάν

Enikos Newsroom

διεθνή

Κίνα: Νέα πλάνα από τους «ρομποτικούς λύκους» σε άσκηση εισβολής σε παραλία – Προσομοίωση επιθέσεων στην Ταϊβάν

Η Κίνα φαίνεται να εντείνει τη στρατιωτική ετοιμότητά της απέναντι στην Ταϊβάν, χρησιμοποιώντας ρομποτικά τετράποδα με οπλισμό που θυμίζουν «λύκους», σε μια άσκηση που προκαλεί διεθνή ανησυχία για πιθανή εισβολή.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας (PLA) δοκιμάζει μια νέα τακτική πολέμου που περιλαμβάνει τη χρήση ρομπότ, τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά πέρυσι.


Πρόσφατα πλάνα που προβλήθηκαν από την κρατική τηλεόραση έδειξαν τους λεγόμενους «ρομποτικούς λύκους» να χρησιμοποιούνται σε μια επίθεση σε παραλία, αναφέρει η Daily Mail.


Τα τετράποδα ρομποτ έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντικαταστήσουν τους πραγματικούς στρατιώτες και να μειώσουν τα θύματα στις μάχες.


Μπορούν να ξεπερνούν εύκολα συρματοπλέγματα και άλλα εμπόδια, επιτρέποντας στον PLA να τα χρησιμοποιεί με τρόπο παρόμοιο με τα «σμήνη drones», τα οποία έχουν γίνει κρίσιμη τακτική στον πόλεμο της Ουκρανίας και χρησιμοποιούνται για να υπερκαλύψουν τα αντιαεροπορικά συστήματα.

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, οι «λύκοι ρομπότ» μπορούν επίσης να πραγματοποιούν ακριβείς βολές και να λειτουργούν σε δύσκολα εδάφη.


Ζυγίζοντας περίπου 70 κιλά, μπορούν να χτυπήσουν στόχους που βρίσκονται έως και 100 μέτρα μακριά, όπως αναφέρουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η στρατιωτική άσκηση φαινόταν επίσης να περιλαμβάνει μια ομάδα καμικάζι drones.

Οι στρατιωτικές ασκήσεις με τους ρομποτικούς λύκους πραγματοποιούνται εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι η Κίνα ετοιμάζεται να εισβάλει στο νησιωτικό κράτος της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο επιθετικό απέναντι στον γείτονά του τα τελευταία χρόνια.

Νωρίτερα φέτος, η Κίνα έστειλε δεκάδες πολεμικά πλοία και αεροσκάφη για να περικυκλώσει την Ταϊβάν σε απειλητικές, μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις.

Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα (CCP), με επικεφαλής τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, βλέπει την Ταϊβάν ως αποσχισμένη επαρχία που πρέπει να επανενταχθεί υπό τον έλεγχο του Πεκίνου, με τη χρήση βίας εάν χρειαστεί.

Η εκλεγμένη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη (DPP) της Ταϊβάν διοικεί μια αυτοδιοικούμενη, δημοκρατική κοινωνία και επιδιώκει στενούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, ελπίζοντας ότι η πολιτική, στρατιωτική και οικονομική ισχύς τους θα συγκρατήσει τις επεκτατικές τάσεις του Σι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 22χρονου μετά από επικίνδυνο challenge-Προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ

Γρήγορη επούλωση των πληγών: Πώς μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Εξοικονομώ 2025: Οι 4 αλλαγές που έρχονται – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

«Κλειστά» ακίνητα: Αλλάζουν τα δεδομένα για τις φοροαπαλλαγές – Όλες οι λεπτομέρειες

https://www.foxreport.gr/technology/ios-26-oi-3-rythmiseis-tou-iphone-pou-prepei-na-allaksete-tora-symfona-me-eidikous-asfa...

Η αηδιαστική αλήθεια πίσω από το «κίτρινο μαξιλάρι» που προκάλεσε διαδικτυακή συζήτηση
περισσότερα
11:27 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Βορειοκορεάτες ναρκοσυλλέκτες έχουν αναπτυχθεί στην περιφέρεια Κουρσκ

Βορειοκορεάτες ναρκοσυλλέκτες έχουν αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, την οποία είχαν μ...
11:17 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Μυστήριο πάνω από τη Disneyland: Ένα «μαύρο δαχτυλίδι» στον ουρανό αιχμαλώτισε τα βλέμματα – Η εξήγηση που έδωσε το πάρκο

Ένα περίεργο μαύρο δαχτυλίδι εμφανίστηκε πάνω από τη Disneyland, στην πόλη Άναχαϊμ της Καλιφόρ...
10:35 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Καταιγίδα Κλαούντια: Πορτοκαλί προειδοποίηση για πλημμύρες σε Βρετανία και Ουαλία – Αναμένονται ισχυροί άνεμοι έως 112 χλμ/ώρα

Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν μεγάλο μέρος της Βρετανίας την Παρα...
10:15 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Βρετανία: Η υπουργός Πολιτισμού καλωσόρισε τη συγγνώμη του BBC στον Τραμπ – «Αυτό ήταν το σωστό»

Η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας, Λάιζα Νάντι, δήλωσε σήμερα ότι ήταν σωστό εκ μέρους του B...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα