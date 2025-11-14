Τρίκαλα: Οδηγός νταλίκας παραπλανήθηκε από GPS και εγκλωβίστηκε σε χωματόδρομο – Δείτε εικόνες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρίκαλα- νταλίκα- GPS

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη θέση Γκρόπα, στα Τρίκαλα το βράδυ της Τετάρτης. Στη σήραγγα της Εθνικής Οδού Στουρναραίικων – Άρτας, νταλίκα βουλγαρικής προέλευσης εγκλωβίστηκε σε ανενεργό τμήμα του δρόμου.

Ο οδηγός, κινούμενος από Ανθηρό προς Τρίκαλα, παραπλανήθηκε στο σημείο της σήραγγας και αντί να συνεχίσει ευθεία, έστριψε αριστερά, περνώντας μπροστά από τον εκχιονιστικό σταθμό και ακολουθώντας την παλιά διαδρομή που έχει εγκαταλειφθεί λόγω κατολισθήσεων.

Τρίκαλα: GPS έστειλε νταλίκα σε χωματόδρομο και εγκλωβίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr η νταλίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη ολόκληρη τη νύχτα, καθώς βράχοι φράζουν το δρόμο και η όπισθεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το πρωί της Πέμπτης, κάτοικος από τα Στουρναραίικα εντόπισε το όχημα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Τροχαίας και συνεργεία, αναζητώντας λύση για τον απεγκλωβισμό του οχήματος. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ διερευνάται αν λανθασμένες οδηγίες GPS συνέβαλαν στον αποπροσανατολισμό του.

