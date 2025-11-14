ΑΕΙ: Νέο σύστημα εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από το 2026 – Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει πλήρως τη νέα διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), η οποία τίθεται σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2026.

Την απόφαση συνυπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο αρμόδιος Υφυπουργός για την Ανώτατη Εκπαίδευση Νίκος Παπαϊωάννου.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση

Η απόφαση καθορίζει:

τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ,

τη δημιουργία και τήρηση του μητρώου γνωστικών αντικειμένων,

τη λειτουργία των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων κάθε Τμήματος ή Μονοτμηματικής Σχολής,

τον τρόπο συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης,

τον τρόπο υποβολής υποψηφιοτήτων,

τον έλεγχο νομιμότητας κάθε διαδικασίας,

καθώς και όλα τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το νέο πλαίσιο κρίσεων στα ΑΕΙ.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο ενισχύει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ψηφιοποίηση, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει την ακαδημαϊκή αξιοπιστία των κρίσεων και τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Νίκος Παπαϊωάννου: «Ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και απολύτως ψηφιοποιημένο σύστημα κρίσεων»

Ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, τόνισε ότι η απόφαση σηματοδοτεί σημαντική τομή στη λειτουργία των ΑΕΙ.

«Με τη σημερινή Υπουργική Απόφαση κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και απολύτως ψηφιοποιημένο σύστημα κρίσεων στα ΑΕΙ. Διασφαλίζουμε την αξιοπιστία των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία και δίνουμε στα Ιδρύματα τα εργαλεία να λειτουργούν με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα», δήλωσε.

Ο κ. Παπαϊωάννου πρόσθεσε πως «η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας αλλάζει πρόσωπο, με θεσμούς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με αίσθημα ευθύνης και δικαιοσύνης».