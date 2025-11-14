ΑΕΙ: Νέο σύστημα εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από το 2026 – Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση

Enikos Newsroom

κοινωνία

πανεπιστήμια ΑΕΙ

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει πλήρως τη νέα διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), η οποία τίθεται σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2026.

Την απόφαση συνυπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο αρμόδιος Υφυπουργός για την Ανώτατη Εκπαίδευση Νίκος Παπαϊωάννου.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση

Η απόφαση καθορίζει:

  • τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ,
  • τη δημιουργία και τήρηση του μητρώου γνωστικών αντικειμένων,
  • τη λειτουργία των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων κάθε Τμήματος ή Μονοτμηματικής Σχολής,
  • τον τρόπο συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης,
  • τον τρόπο υποβολής υποψηφιοτήτων,
  • τον έλεγχο νομιμότητας κάθε διαδικασίας,
  • καθώς και όλα τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το νέο πλαίσιο κρίσεων στα ΑΕΙ.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο ενισχύει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ψηφιοποίηση, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει την ακαδημαϊκή αξιοπιστία των κρίσεων και τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Νίκος Παπαϊωάννου: «Ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και απολύτως ψηφιοποιημένο σύστημα κρίσεων»

Ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, τόνισε ότι η απόφαση σηματοδοτεί σημαντική τομή στη λειτουργία των ΑΕΙ.

«Με τη σημερινή Υπουργική Απόφαση κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και απολύτως ψηφιοποιημένο σύστημα κρίσεων στα ΑΕΙ. Διασφαλίζουμε την αξιοπιστία των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία και δίνουμε στα Ιδρύματα τα εργαλεία να λειτουργούν με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα», δήλωσε.

Ο κ. Παπαϊωάννου πρόσθεσε πως «η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας αλλάζει πρόσωπο, με θεσμούς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με αίσθημα ευθύνης και δικαιοσύνης».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Αόρατα» για το ΕΣΥ τα 57 Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 22χρονου μετά από επικίνδυνο challenge-Προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ

Νέο voucher ύψους έως και 800 ευρώ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Ελβετικό φράγκο: Η πρόταση που έχει πέσει στο… τραπέζι για τα δάνεια – Οι δύο λύσεις που εξετάζονται

https://www.foxreport.gr/science/epitachyntis-somatidion-se-megethos-trapeziou-tha-mporouse-na-metamorfosei-tin-iatriki-kai...

Τα 3 ζώδια που θα δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου – «Οι πιο βαθιές επιθυμίες σας ει...
περισσότερα
13:06 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που οι διαρρήκτες εμβολίζουν τις δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ – Βίντεο ντοκουμέντο

Η στιγμή που οι τέσσερις Ρομά εμβολίζουν τις δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ καταγράφεται σε βίντε...
12:28 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Χαλκιδική: Βίντεο με τσακάλια να ουρλιάζουν δίπλα σε σπίτια – «Φοβόμαστε να πετάξουμε τα σκουπίδια»

Kαθημερινότητα έχουν γίνει για τους κατοίκους του Νέου Μαρμαρά Σιθωνίας, στη Χαλκιδική τα ουρλ...
12:23 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Μετρ» στις εκρήξεις ΑΤΜ τα μέλη της σπείρας που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους

Nέα στοιχεία έρχονται στο φως για την συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ και έκλεβε αυτοκίνητα σε Θεσσ...
12:18 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Κως: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αρχαιολογικό χώρο της πόλης

Απαγχονισμένος μέσα σε αρχαιολογικό χώρο της Κω, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 14/11 ένας άνδ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα