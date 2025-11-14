Κως: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αρχαιολογικό χώρο της πόλης

Απαγχονισμένος μέσα σε αρχαιολογικό χώρο της Κω, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 14/11 ένας άνδρας από την Τσεχία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20 με 25 ετών.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα kostv.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζόμενη που πήγε να ανοίξει κατάστημα της περιοχής, ενώ λίγο νωρίτερα στο σημείο βρέθηκε και σχολική ομάδα. Ο χώρος είναι επισκέψιμος για το κοινό και άμεσα κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, αλλά και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άτυχο αλλοδαπό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τους αστυνομικούς.