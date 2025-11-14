Κως: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αρχαιολογικό χώρο της πόλης

Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφόρο

Απαγχονισμένος μέσα σε αρχαιολογικό χώρο της Κω, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 14/11 ένας άνδρας από την Τσεχία.  Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20 με 25 ετών.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα kostv.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζόμενη που πήγε να ανοίξει κατάστημα της περιοχής, ενώ λίγο νωρίτερα στο σημείο βρέθηκε και σχολική ομάδα. Ο χώρος είναι επισκέψιμος για το κοινό και άμεσα κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, αλλά και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άτυχο αλλοδαπό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τους αστυνομικούς.

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Αόρατα» για το ΕΣΥ τα 57 Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 22χρονου μετά από επικίνδυνο challenge-Προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ

Νέο voucher ύψους έως και 800 ευρώ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Ελβετικό φράγκο: Η πρόταση που έχει πέσει στο… τραπέζι για τα δάνεια – Οι δύο λύσεις που εξετάζονται

https://www.foxreport.gr/science/epitachyntis-somatidion-se-megethos-trapeziou-tha-mporouse-na-metamorfosei-tin-iatriki-kai...

Τα 3 ζώδια που θα δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου – «Οι πιο βαθιές επιθυμίες σας ει...
περισσότερα
12:28 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Χαλκιδική: Βίντεο με τσακάλια να ουρλιάζουν δίπλα σε σπίτια – «Φοβόμαστε να πετάξουμε τα σκουπίδια»

Kαθημερινότητα έχουν γίνει για τους κατοίκους του Νέου Μαρμαρά Σιθωνίας, στη Χαλκιδική τα ουρλ...
12:23 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Μετρ» στις εκρήξεις ΑΤΜ τα μέλη της σπείρας που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους

Nέα στοιχεία έρχονται στο φως για την συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ και έκλεβε αυτοκίνητα σε Θεσσ...
12:13 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΙ: Νέο σύστημα εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από το 2026 – Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει πλήρως τη νέα διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των ...
11:56 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας έριχνε υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε προστατευμένη ζώνη κοντά στον Αξιό

Ένας 62χρονος, πρόεδρος εταιρείας τροφίμων, βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για παράβαση τ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα