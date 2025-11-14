ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Βουλή: Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη Enikos Newsroom 12:07, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 πολιτική Παρακολουθήστε απευθείας από τη Βουλή την “Ώρα του Πρωθυπουργού”. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και τα χρέη. 