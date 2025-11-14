Καρέ καρέ η κλοπή κλιματιστικού από σπίτι μπροστά στα μάτια παιδιού – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καρέ καρέ η κλοπή κλιματιστικού από σπίτι μπροστά στα μάτια παιδιού – Δείτε το βίντεο

Καρέ καρέ καταγράφεται η κλοπή της εξωτερικής μονάδας ενός κλιματιστικού από μπαλκόνι σπιτιού, που έγινε μάλιστα μπροστά στα μάτια ενός μικρού παιδιού, πριν από δύο ημέρες.

Η ώρα είναι 10 το πρωί, όταν στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ διακρίνεται ένας άνδρας να σκαρφαλώνει τα κάγκελα, να προσγειώνεται στο μπαλκόνι του σπιτιού και να αφαιρεί με γρήγορες κινήσεις την εξωτερική μονάδα ενός κλιματισμού.

Στο αυτοκίνητο βρίσκεται ένα μικρό παιδάκι, το οποίο παρακολουθεί τις σκηνές, αλλά και μία γυναίκα. Η συνεπιβάτης – συνεργός ανοίγει το πορτμπαγκάζ ώστε να φορτώσουν το κλιματιστικό και στη συνέχεια εξαφανίζονται.

Σύμφωνα με καταγγελία, την ίδια ημέρα ο εν λόγω δράστης είχε «χτυπήσει» κι άλλα σπίτια.

Δείτε το βίντεο:

 

