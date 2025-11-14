Ανδρουλάκης: Συγχωνεύετε υπηρεσίες χωρίς καμία ανεξαρτησία και δύναμη

«Συγχωνεύετε υπηρεσίες χωρίς καμία ανεξαρτησία και χωρίς δύναμη» δήλωσε στη δευτερολογία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης στην ανταπάντησή του στη Βουλή για την ακρίβεια και τόνισε ότι πρέπει να μπουν κανόνες για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια και οι ελεγκτικές αρχές να επιβάλλουν πραγματικά πρόστιμα.

«Χάνουν οι αγρότες και κερδίζουν οι μεσάζοντες. Ο μόνος χαμένος είναι ο πολίτης» σχολίασε.

«Γιατί έχει κατέβει η σελίδα του e-katanalotis και δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση τιμών;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και κατέθεσε πρόταση νόμου του κόμματος.

«Όλες σας οι επιλογές δημιουργούν τεράστιες, νέες κοινωνικές ανισότητες. Χρειάζονται αρχές που λειτουργούν, να μας πείτε πόσα πρόστιμα μπήκαν και πόσα εισπράχτηκαν;» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αντέκρουσε τη αρχική κριτική του πρωθυπουργού πως το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει αρκετά από τα μέτρα της κυβέρνησης. «Ψηφίζουμε μέτρα που θεωρούμε ότι είναι σωστά και προφανώς όταν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα μέτρα που προτείνει», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι είναι τρεις φορές πάνω οι τιμές από το χωράφι στο ράφι σε σειρά προϊόντων. «Κερδίζουν οι μεσάζοντες. Επιτρέψατε το πάρτι στα μονοπώλια», υπογράμμισε και ζήτησε εξηγήσεις γιατί κατέβηκε η σελίδα του e katanalotis και κατέθεσε τη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή.

Επίσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έκανε μια τρύπα στο νερό στο ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας αφού αγνόησε τις προτάσεις- λύσεις του ΠΑΣΟΚ που βασίστηκαν σε ευρωπαϊκές πρακτικές, ενώ χαρακτήρισε κοροϊδία τα μέτρα για τη μείωση των επιτοκίων.

Επισήμανε ακόμη ότι ο μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι επικαλούμενος πρόσφατα στoιχεία της Eurostat όπου η Ελλάδα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι δεύτερη από το τέλος.

Δείτε τη δευτερολογία