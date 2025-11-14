Μητσοτάκης: Πρώτο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά το αυξημένο κόστος ζωής – Κορυφαία προτεραιότητα η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια

«Το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

« Είναι φαινόμενο διεθνές και μέλημά μας είναι πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας:

«Γνωρίζω το άγχος πολλών γονέων να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους και εκείνο των επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους».

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι «η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία, την πρώτη προτεραιότητα. Για να είναι αποτελεσματική πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα μακριά από εντυπώσεις».