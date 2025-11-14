Ανδρουλάκης: Ανακοινώνετε ή μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία

«Ανακοινώνετε ή μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή, καταθέτοντας σχετική ερώτηση για την ακρίβεια κατά τη διάρκεια της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

«Η κοινωνία έχει αγανακτήσει από την ακρίβεια», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απαντά σε ένα διαρκώς επιδεινούμενο πρόβλημα με «μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία».

Στη συνέχεια σχολίασε τα μέτρα που παρουσίασε πρόσφατα η κυβέρνηση, λέγοντας ότι «το καλάθι που εξαγγείλατε περιλαμβάνει καβουροδαγκάνες»

