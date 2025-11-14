Ανδρουλάκης: Ανακοινώνετε ή μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης

«Ανακοινώνετε ή μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή, καταθέτοντας σχετική ερώτηση για την ακρίβεια κατά τη διάρκεια της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

«Η κοινωνία έχει αγανακτήσει από την ακρίβεια», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απαντά σε ένα διαρκώς επιδεινούμενο πρόβλημα με «μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία».

Στη συνέχεια σχολίασε τα μέτρα που παρουσίασε πρόσφατα η κυβέρνηση, λέγοντας ότι «το καλάθι που εξαγγείλατε περιλαμβάνει καβουροδαγκάνες»

Δείτε την τοποθέτηση του Ν. Ανδρουλάκη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Αόρατα» για το ΕΣΥ τα 57 Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 22χρονου μετά από επικίνδυνο challenge-Προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ

Νέο voucher ύψους έως και 800 ευρώ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Ελβετικό φράγκο: Η πρόταση που έχει πέσει στο… τραπέζι για τα δάνεια – Οι δύο λύσεις που εξετάζονται

https://www.foxreport.gr/science/epitachyntis-somatidion-se-megethos-trapeziou-tha-mporouse-na-metamorfosei-tin-iatriki-kai...

Τα 3 ζώδια που θα δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου – «Οι πιο βαθιές επιθυμίες σας ει...
περισσότερα
13:04 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Συγχωνεύετε υπηρεσίες χωρίς καμία ανεξαρτησία και δύναμη

«Συγχωνεύετε υπηρεσίες χωρίς καμία ανεξαρτησία και χωρίς δύναμη» δήλωσε στη δευτερολογία του σ...
12:58 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για «Ιθάκη»: Δεν νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω – Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησής του

Αιχμές άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ...
12:48 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε, επί της αρχής, στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Κύρωση...
12:43 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Πρώτο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά το αυξημένο κόστος ζωής – Κορυφαία προτεραιότητα η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια

«Το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά» τόνισε από το βήμ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα