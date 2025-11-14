Πάνος Ρούτσι για υπνοθεραπεύτρια: Ο Ντένι δεν «ήταν γραφτό» να φύγει – Έγινε ένα έγκλημα

Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία του σε εκπομπή υπνοθεραπεύτριας, η οποία του είπε πως «ήταν πεπρωμένο» να φύγει ο γιος του, αναφέρεται ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που έχασε την ζωή του στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθαρίζει ότι στη συζήτηση ειπώθηκαν από την καλεσμένη πράγματα «με βάση τη δική της οπτική», και αυτό «δεν σημαίνει ότι υιοθετώ μοιρολατρικές ή “προδιαγεγραμμένες” εξηγήσεις για τον χαμό του παιδιού μου», όπως γράφει σε ανάρτησή του στα social media.

«Ο Ντένι δεν “ήταν γραφτό” να φύγει. Έφυγε επειδή έγινε ένα έγκλημα, μια τραγωδία που δεν έπρεπε να έχει συμβεί», ξεκαθαρίζει ο Πάνος Ρούτσι.

Η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι

Αναλυτικά, ο Πάνος Ρούτσι γράφει τα εξής:

«Τις τελευταίες ημέρες έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά σχετικά με τη συνέντευξη στην οποία συμμετείχα. Θέλω να τοποθετηθώ ξεκάθαρα, για να μην παρερμηνευτούν όσα ειπώθηκαν και για να καταλάβει ο κόσμος τη δική μου πρόθεση.

Στην εκπομπή μίλησα ως ένας πατέρας που έχασε το παιδί του και κουβαλάει έναν πόνο που δεν περιγράφεται. Η συζήτηση περιλάμβανε πράγματα που ειπώθηκαν από την καλεσμένη με βάση τη δική της οπτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετώ μοιρολατρικές ή “προδιαγεγραμμένες” εξηγήσεις για τον χαμό του παιδιού μου. Ο Ντένι δεν “ήταν γραφτό” να φύγει. Έφυγε επειδή έγινε ένα έγκλημα, μια τραγωδία που δεν έπρεπε να έχει συμβεί.

Το μόνο που ήθελα και θέλω είναι να μιλήσω για το παιδί μου, για τον χαρακτήρα του, για τη δύναμή του και για τις δυσκολίες που πέρασε μικρός. Όλα αυτά τα είπα ως μια ανθρώπινη εξομολόγηση, όχι ως δικαιολόγηση ή ως αποδοχή κάποιας “μοίρας”. Αν μπορούσα να ακούσω μία φορά ακόμα τη φωνή του, θα έδινα τα πάντα.

Κατανοώ ότι κάποια λόγια μπορεί να ακούστηκαν άστοχα ή να παρεξηγήθηκαν, και γι’ αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο μοναδικός λόγος που βρέθηκα στην εκπομπή ήταν για να μιλήσω ως πατέρας που ζητά αλήθεια και δικαίωση. Αυτός είναι ο δρόμος που μου έμεινε, γιατί η απουσία του είναι κάτι που δεν θα γιατρευτεί ποτέ».

Όχι για να αμφισβητήσω τον πόνο μου, ούτε τον πόνο κανενός άλλου γονιού.

Ευχαριστώ όλους όσοι μου γράφετε, με στηρίζετε ή με διορθώνετε. Ο καθένας το κάνει από ενδιαφέρον και σεβασμό. Ο δρόμος για τη δικαίωση συνεχίζεται και εκεί θα με βρείτε».

Η παρουσία του σε διαδικτυακή εκπομπή

Ο Πάνος Ρούτσι ήταν καλεσμένος, πριν από μερικές ημέρες, στη διαδικτυακή εκπομπή της διαισθητικής ψυχολόγου, υπνοθεραπεύτριας και ερευνήτριας της Μεταφυσικής, Άντζυ Λουπέσκου.

Η Αντζυ Λουπέσκου έγραψε σε ανάρτησή της στο instagram:

«Σήμερα, μια εκπομπή που ραγίζει την καρδιά. Ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας που με 23 μέρες απεργίας πείνας έδειξε πως η ψυχή είναι πιο δυνατή απ’ το σώμα. Ένας άνθρωπος που δεν πολέμησε με οργή, αλλά με αγάπη για το παιδί του. Μια ιστορία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Σε απόσπασμα της συζήτησης, που δημοσιεύθηκε στο TikTok, η υπνοθεραπεύτρια ακούγεται να λέει στον Πάνο Ρούτσι για τον γιο του:

«Το παιδί αυτό είχε τρεις κινδύνους στη ζωή του. Ήταν πανέξυπνο παιδί, καλλιτεχνικό. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν αγαπητό σε όλους, συμβούλευε τα άλλα παιδιά, έδινε ακόμα και το ψωμί που έτρωγε στα άλλα παιδιά, αλλά είχε τρεις κινδύνους. Δηλαδή σε ηλικία 2,5 χρονών το παιδί αυτό κινδύνεψε. Σε ηλικία 4 με 6 χρονών ήταν μία ηλικία που το παιδί αυτό κρύωνε συνεχώς, είχε διάφορα προβλήματα με το αναπνευστικό του με ιώσεις κλπ. Στα 12 με 13 και μετά έχουμε τη χρονολογία αυτή πριν φτάσει στο θάνατο το παιδί αυτό πέρασε διάφορες φάσεις που η ζωή του είχε επικινδυνότητα και στο παιδί αυτό του άρεσε η ταχύτητα», είπε αρχικά.

«Και εάν δεν έφευγε από το ατύχημα αυτό, θα έφευγε πάλι από τροχαίο. Ήταν πεπρωμένο στο παιδί αυτό. Στα 16 του στο παιδί αυτό φαίνεται πλέον ότι η γραμμή του πεπρωμένου του θα φτάσει σύντομα στο τέλος του μετά από 3-4 χρόνια. Δηλαδή είναι όλα τα πράγματα στη ζωή μας, σας βάζω τώρα σε κομμάτια τώρα διαισθητικά που εσείς είστε ένας πονεμένος πατέρας που χάσατε το παιδί σας, αλλά εγώ επειδή σας βλέπω απέναντι μου, πρέπει να σας μιλήσω και να σας βοηθήσω. Ο σκοπός της εκπομπής μας δεν είναι να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς», συνέχισε η υπνοθεραπεύτρια.