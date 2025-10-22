Καταγγελία Πάνου Ρούτσι: «Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και φιμέ τζάμια προσπάθησε να με παρασύρει»

«Μάλλον τους ενόχλησα πολύ» είπε ο Πάνος Ρούτσι σχετικά με την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για την Προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Υπάρχει ενδεχόμενο να γίνεται για αυτό το λόγο γιατί μάλλον τους ενόχλησα πολύ και δεν καταλαβαίνω γιατί, γιατί έπρεπε να φτάσω 23 ημέρες για το αυτονόητο. Να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Τους έφερε σε δύσκολη θέση και με αυτό τον τρόπο ψάχνει η κυβέρνηση διέξοδο για να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα, διαδηλώσεις σε αυτό το σημείο» τόνισε, μιλώντας στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Ερωτηθείς αν υπήρξε κάποιος πολίτης, κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας που έκανε, που του είπε ότι ενοχλεί η παρουσία του στο Σύνταγμα, απάντησε ότι «κανένας απλός πολίτης δεν μου δήλωσε ποτέ ενοχλημένος».  «Tα ονόματα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη θα ξαναβαφτούν και όχι μόνο από εμάς αλλά και από τον κόσμο. Δεν το αφήσουμε έτσι. Δεν επηρεάζουμε κανέναν, σεβόμαστε τον χώρο, αλλά πρέπει να σεβαστούν και εμάς γιατί χάσαμε τα παιδιά μας», πρόσθεσε ο Πάνος Ρούτσι.

Σχετικά τη διαδικασία της εκταφής, είπε: «Είμαστε σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό. Και μόλις ξέρουμε ακριβώς πότε θα έρθουν, θα κάνουμε ξανά την αίτηση για νέα εκταφή».

Οι σοβαρές καταγγελίες

Στη συνέχεια ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στις καταγγελίες που έκανε ότι ένα αυτοκίνητο επιχείρησε να τον παρασύρει. «Πριν από τέσσερις μέρες έμενα σε ένα σπίτι στη Γλυφάδα, ως φιλοξενούμενος. Tο πρωί που βγήκα να πάρω το αμάξι, ακούω ένα αυτοκίνητο να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Πρόλαβα να δω να έρχεται κατά πάνω μου. Το μόνο που πρόλαβα να κάνω, ήταν να βάλω το χέρι μου στο καπό και να πηδήξω στο καπό, στο πλάι δηλαδή. Μισός ανέβηκα. Ήταν παρά τρίχα, το αμάξι. Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες και είχε και φιμέ τζάμια» είπε ο Πάνος Ρούτσι.

