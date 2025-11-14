Άλλαξε τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ σε ηλεκτρονικό και μπες στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα!

Enikos Newsroom

Advertorial

Παίρνεις τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ και τον τσακίζεις στα τέσσερα. Κάνεις ένα διαγώνιο δίπλωμα και κλείνεις το χαρτί στη μέση σε σχήμα τριγώνου. Συνεχίζεις με εξίσου περίπλοκα βήματα και στο τέλος έχεις στα χέρια σου έναν χάρτινο δεινόσαυρο.
Αν δεν καταφέρνεις να φτιάξεις κάτι τέτοιο με τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, γύρνα το σε eBILL!

Η ΕΥΔΑΠ επιβραβεύει τη μετάβασή σου στην ψηφιακή εποχή και τη συμβολή σου στην προστασία του περιβάλλοντος!

Άλλαξε τον τρόπο που λαμβάνεις τον λογαριασμό σου, ενεργοποιώντας την υπηρεσία eBILL, και πάρε μέρος στην κλήρωση για:

  • Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC και
  • Δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα EGOBOO Nostalgic Ride!

Άλλαξε τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ σε ηλεκτρονικό και μπες στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα!

Με την κατάργηση του έντυπου λογαριασμού και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBILL:

  • Αποκτάς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης ενημέρωσης, με emailή sms/viber, για την έκδοση του λογαριασμού σου, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, καθώς και υπενθύμιση για τη λήξη του, χωρίς χρέωση
  • Μειώνεις το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχεις σε έναν διαγωνισμό με «πράσινα» δώρα!!

Ο διαγωνισμός  ισχύει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος ταυτοποιημένοι πελάτες της ΕΥΔΑΠ ως φυσικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBILL και έχουν καταργήσει τον έντυπο λογαριασμό.

Για όσες παροχές καταργήσεις τον έντυπο λογαριασμό, τόσες θα είναι και οι συμμετοχές σου!

Για να ενεργοποιήσεις την υπηρεσία eBILL και να απολαύσεις όλα τα προνόμια του ηλεκτρονικού λογαριασμού, πάτησε εδώ. Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι προαπαιτούμενη η επικαιροποίηση των στοιχείων σου στο eydap.gr ή στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ ή στα ΚΕΠ.

Γίνε μέρος της αλλαγής, πέρνα στον ψηφιακό κόσμο, προστάτεψε το περιβάλλον και κέρδισε!

 

