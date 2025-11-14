Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο Dave Burgess: Ο άνθρωπος πίσω από το θρυλικό «Tequila»

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της πρώιμης rock and roll εποχής έφυγε από τη ζωή. Ο μουσικός Dave Burgess, ο άνθρωπος πίσω από την μπάντα που καθιέρωσε το «Tequila», πέθανε σε ηλικία 90 ετών.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Burgess πέθανε στις 19 Οκτωβρίου στο Dover του Τενεσί. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 έως τα μέσα της δεκαετίας του ’60, υπήρξε ηγετική μορφή των The Champs, του συγκροτήματος που απέκτησε διαχρονική φήμη χάρη στο θρυλικό τους κομμάτι του 1958, «Tequila».

Το τραγούδι, γραμμένο από τον σαξοφωνίστα των Champs, Chuck Rio (το πραγματικό του όνομα ήταν Daniel Flores), εκτοξεύτηκε στην κορυφή των charts μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η επιτυχία του ήταν ακόμη πιο αξιοσημείωτη, καθώς επρόκειτο για ένα σχεδόν εξ ολοκλήρου ορχηστρικό κομμάτι, με μοναδική λέξη το εκφωνημένο «Tequila», και μάλιστα περιλαμβανόταν στο πρώτο τους δισκογραφικό εγχείρημα.

Αρχικά, η δισκογραφική Challenge Records δεν είχε καν στοχεύσει το «Tequila» ως πιθανό hit. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως instrumental B-side στο πρώτο single του συγκροτήματος, όπου στην A-side βρισκόταν το «Train To Nowhere», ένα τραγούδι γραμμένο από τον ίδιο τον Burgess και θεωρούμενο τότε ως η πιο εμπορική επιλογή.

Ωστόσο, τελικά το τραγούδι που προοριζόταν απλώς να «συμπληρώσει» το single ήταν εκείνο που πέρασε στην αθανασία.

Τα «Tequila» και «Train To Nowhere» κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 1958, αλλά χρειάστηκαν περίπου δύο μήνες μέχρι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί να αρχίσουν να παίζουν μαζικά την πίσω πλευρά του δίσκου, οδηγώντας το τραγούδι στην κορυφή του Billboard pop charts.

Το «Tequila» παρέμεινε το πιο εμπορικό και υψηλότερα σε πωλήσεις single για πέντε εβδομάδες, ξεκινώντας από τις 17 Μαρτίου 1958, ενώ την ίδια χρονιά ανέβηκε επίσης στην κορυφή των καναδικών charts.

Επιπλέον, το τραγούδι τιμήθηκε με το βραβείο Best R&B Performance στην πρώτη τελετή απονομής των Grammy Awards, το 1958.

Ο Burgess, τότε ήδη ενεργός ως rockabilly τραγουδιστής και κιθαρίστας, είχε κληθεί από τη Challenge Records -τη δισκογραφική που ίδρυσε ο τραγουδιστής και ηθοποιός Gene Autry- για να οργανώσει μια ηχογράφηση που θα μπορούσε να παράγει ένα εμπορικό αποτέλεσμα για την εταιρεία.

Το «Tequila» προερχόταν από το τρίο του σαξοφωνίστα Chuck Rio, τα μέλη του οποίου εντάχθηκαν στη συνέχεια στους Champs.