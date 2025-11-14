Σοβαρό ατύχημα στο Ηράκλειο: Το χέρι του καρφώθηκε σε κάγκελο

Σοβαρό ατύχημα είχε ένας άνδρας νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή 14/11, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, όταν το χέρι του καρφώθηκε σε κάγκελο περίφραξης.

Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή του Γαζίου, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κατάφεραν να απελευθερώσουν τον άνδρα, κόβοντας το κάγκελο με ειδικό εξοπλισμό.

Οι πυροσβέστες παρέδωσαν τον τραυματία μαζί με το τμήμα του σίδερου που παρέμενε καρφωμένο στο χέρι του, σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα cretalive.gr. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.