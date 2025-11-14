Σοβαρό ατύχημα στο Ηράκλειο: Το χέρι του καρφώθηκε σε κάγκελο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σοβαρό ατύχημα είχε ένας άνδρας νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή 14/11, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, όταν το χέρι του καρφώθηκε σε κάγκελο περίφραξης.

Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή του Γαζίου, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κατάφεραν να απελευθερώσουν τον άνδρα, κόβοντας το κάγκελο με ειδικό εξοπλισμό.

Οι πυροσβέστες παρέδωσαν τον τραυματία μαζί με το τμήμα του σίδερου που παρέμενε καρφωμένο στο χέρι του, σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα cretalive.gr. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πνιγμονή, λάθος κατάποση και επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις: Ένα αυξανόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας

«Αόρατα» για το ΕΣΥ τα 57 Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Νέες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιες ειδικότητες αφορά

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ευλογιάς – Τι προβλέπει

Τεστ προσωπικότητας: Το φεγγάρι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον τρόπο που ερωτεύεστε

Τι σημαίνει η φράση «επί ποδός πολέμου» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:31 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Βέροια: Στους δρόμους με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ημαθίας – ΒΙΝΤΕΟ

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας...
14:20 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι για υπνοθεραπεύτρια: Ο Ντένι δεν «ήταν γραφτό» να φύγει – Έγινε ένα έγκλημα

Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία του σε εκπομπή υπνοθεραπεύτριας, η οποία του είπε πω...
14:00 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικό όρο η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων

Με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της δύο φορές το μήνα ...
13:49 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Νέο βίντεο από την έφοδο πάνοπλων αστυνομικών σε σπίτια των μελών της σπείρας που έβγαλε εκατομμύρια από απάτες

Νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δί...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα