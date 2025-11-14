Ζωή Κωνσταντοπούλου για Φαίη Μαυραγάνη: Δεν μετάνιωσα που έφυγα από την εκπομπή της – Υπήρχε μια επιμονή να μιλάμε για το ανύπαρκτο

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε για την πρόσφατη αποχώρησή της από το στούντιο της εκπομπής της Φαίης Μαυραγάνη, όπου ήταν προσκεκλημένη όταν η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Καλεσμένη σήμερα στο «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στο MEGA, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» είπε ότι δεν μετανιώνει για αυτή την κίνηση.

«Όχι, δεν το μετάνιωσα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί υπήρχε μια στόχευση από πλευράς της εκπομπής να μη μιλήσουμε για αυτά που είναι σημαντικά. Υπήρχε μια δική μου διάθεση να μιλήσουμε για αυτά που είναι σημαντικά. Έχει σημασία και ο κόσμος να καταλαβαίνει πως υπάρχει μια χειραγώγησή του. Από όλα αυτά που συμβαίνουν και που πρέπει να γίνουν, να συζητάμε για ανύπαρκτα πράγματα για να τα βάλουμε στην επικαιρότητα, είναι κάτι που έχει σημασία», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Υπήρχε μια επιμονή και μια έτσι περιπαικτική διάθεση ότι θα σας δοκιμάσουμε πόση ώρα θα μιλάμε για το ανύπαρκτο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μιλάω για το υπαρκτό. Αλλά να μιλάμε για το ανύπαρκτο για να το κάνουμε υπαρκτό, όχι δεν θα συμμετάσχω σε αυτό την ώρα που ο κόσμος περιμένει λύσεις και προτάσεις για τα προβλήματά του. Ο καθένας επιλέγει», πρόσθεσε η ίδια.

