Θετικά νέα για το βρέφος που κάηκε από λάδι στην Καρδίτσα – «Σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του» λένε οι γονείς του 

Enikos Newsroom

κοινωνία

βρέφος

Ευχάριστα είναι τα νέα για το 15 μηνών βρέφος, που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι που έπεσε επάνω του, έπειτα από ατύχημα στην Καρδίτσα.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του μαγείρευε στο σπίτι τους στην Καρδίτσα και χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αναποδογυρίσει το τηγάνι και να πέσει πάνω του καυτό λάδι. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει η γιαγιά του παιδιού, από το καυτό λάδι κάηκε και η μητέρα του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η οικογένεια σε επιστολή της, ο μικρός Θανασάκης τα πάει καλύτερα, με τους γονείς να βλέπουν ξανά το χαμόγελό του.

Η ευχαριστήρια επιστολή της οικογένειας

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί ήσασταν και είστε εκεί — φύλακες άγγελοι του μωρού μας, Θανασάκη.

Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, με την τεράστια υποστήριξη και τον αστείρευτο συντονισμό σας, καταφέρατε το θαύμα: σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του.

Ευχαριστούμε το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και τον Υπουργό και Βουλευτή του τόπου μας, Κώστα Τσιάρα, για το αμέριστο ενδιαφέρον τους. Έκανε το παιδί μας παιδί του και δεν μας άφησε ούτε στιγμή.

Ευχαριστούμε επίσης τον Διοικητή του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, κ. Νίκο Χαραλάμπους, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, και όλους τους γιατρούς και διασώστες αεροδιακομιδής.

Η μεγαλύτερη υποστήριξη όμως προήλθε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Liibeck της Γερμανίας, εκεί όπου έγινε η εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του καθηγητή «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μαζί με τη συντονίστρια της ΜΕΘ, Αριστούλα Πατσαρού, παιδίατρο – εντατικολόγο, μας στάθηκαν όχι μόνο ως επιστήμονες, αλλά και ως άνθρωποι — ακόμη και στον τρόπο διαμονής μας δίπλα στο παιδί.

Χρειαστήκαμε ένα χέρι βοήθειας και μας δώσατε δύο, προσφέροντάς μας ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας.

Οικογένεια,
Φωτσή Παναγιώτη & Ηλιάνα Νάκου»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σάκχαρο: 4 καθημερινές τροφές που το αυξάνουν σαν να έχετε φάει ένα γλυκό

Χοληστερίνη: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρωτοποριακή θεραπεία που μπορεί να την αντιμετωπίσει με μια μόνο δόση

Ευρώπη: Έτσι θα γίνει η πράσινη μετάβαση – Γιατί πρέπει να γίνουν τεράστιες ενεργειακές επενδύσεις στα λιμάνια

Ποιοι θα έχουν κέρδος άνω των 500 ευρώ στη μηνιαία σύνταξή τους και πώς – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Πρώτη ματιά στο Steam Machine – Η φιλόδοξη νέα κονσόλα της Valve που έχει ενθουσιάσει του gamers

Τεστ προσωπικότητας: Η αγαπημένη σας εποχή αποκαλύπτει τα πιο πολύτιμα χαρακτηριστικά σας
περισσότερα
15:13 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ποινική δίωξη στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στα 23 μέλη του Ρουβ...
14:57 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ημαθία: Έκρυβε την κοκαΐνη σε κλουβί εκτροφής σκύλων

Μέσα σε μεταλλικό κλουβί εκτροφής σκύλων σε αγροτεμάχιο στην Ημαθία, εντοπίστηκε από αστυνομικ...
14:57 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδια στο Πολυτεχνείο με ζημιές και ξυλοδαρμούς – Δείτε βίντεο 

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Πολυτεχνείο το πρωί του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πλη...
14:41 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Πολυτεχνείο: Η «ανώνυμη» γενιά, που δεν διεκδίκησε εύσημα

«Τα ποιήματά σας παρεπέμφθησαν στον Υποτομέα Συναισθηματικών Μικροβιολογικών Εξετάσεων. Τα ανέ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα