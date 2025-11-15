Οκτώ χρόνια από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα: Μαύρα μπαλόνια στον ουρανό – Αποκαλυπτήρια μνημείου για τα θύματα – Δείτε φωτογραφίες 

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την φονική πλημμύρα που στοίχισε τη ζωή σε 25 συμπολίτες μας, στη Μάνδρα Αττικής.

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, κρατώντας λουλούδια αλλά και φωτογραφίες των θυμάτων, συγγενείς, πλήθος κόσμου, αλλά και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης έδωσαν το παρόν για να τιμήσουν τα 25 θύματα, τα οποία χάθηκαν τον Νοέμβριο του 2017, από την φονική κακοκαιρία «Ευρυδίκη».

Η μνημόσυνη δέηση τελέστηκε το πρωί στη μνήμη των θυμάτων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τα αποκαλυπτήρια μνημείου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στο μνημείο, αναγράφονται τα 25 ονόματα των ανθρώπων που, σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια, έχασαν τη ζωή τους.

Συγγενείς άφησαν λευκά τριαντάφυλλα, ενώ μετά το πέρας της εκδήλωσης, 25 μαύρα μπαλόνια αφέθηκαν στον ουρανό.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: