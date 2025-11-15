Σε αναβρασμό αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας – Στην πανελλαδική σύσκεψη στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις για τα μπλόκα

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς κινούνται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μετά και την χθεσινή κινητοποίηση στην Αγιά της Λάρισας. Η απόφαση για το αν θα συσταθεί ένα ενιαίο μπλόκο ή όχι θα ληφθεί στην πανθεσσαλική σύσκεψη της Τρίτης, στις 18 Νοεμβρίου στις 6.30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, ενώ στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια την ερχόμενη Κυριακή, 23 Νοεμβρίου θα λάβουν και τις τελικές αποφάσεις για το πού θα στηθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα.

Όπως έγινε σαφές από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων τους, οι παραγωγοί είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, ζητώντας την άμεση αποδέσμευση των πληρωμών που έχουν μπλοκαριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι οι αγροτικοί σύλλογοι προσανατολίζονται πλέον σε ένα ισχυρό πανθεσσαλικό μπλόκο, σημειώνοντας πως «ο αγώνας των αγροτών, αφορά την ίδια την επιβίωσή τους».

Όσο για την πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, όπου θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για το στήσιμο των μπλόκων, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, κάνει λόγο για μια «εθνική συγκέντρωση».

«Ο αγροτικός κόσμος της χώρας διεκδικεί τα δικαιώματά του… Είναι ανεπίτρεπτο, επειδή κάποιοι επιτήδειοι έβαλαν χέρι στα χρήματά μας, να μένουν σε ομηρία και απλήρωτοι 600.000 οικογένειες. Γι’ αυτό έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανισορροπία στην τοπική οικονομία στην ύπαιθρο», δήλωσε ο κ. Σατολιάς.