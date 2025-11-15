Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε διαμέρισμα στο Μπουρνάζι – Πήραν από χρυσά κοσμήματα μέχρι και… το πιστολάκι μαλλιών 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις 4 διαρρηκτών σε ισόγειο διαμέρισμα στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο, στο Μπουρνάζι.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που κατέγραψε η κρυμμένη κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, το βράδυ της Παρασκευής 14/11, στις 20:20 το βράδυ, οι δράστες εισέρχονται στο εσωτερικό παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα που ήταν κλειδωμένη.

Όλοι τους φορούν κουκούλες, ωστόσο μόνο ο ένας που κρατάει το φακό έχει τα χέρια του καλυμμένα με γάντια. Κανείς επιπλέον δεν έχει κρύψει το πρόσωπο του με μάσκα ή full face. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού όπως λέει στην ΕΡΤ, είναι θέμα χρόνου να εντοπιστούν οι δράστες καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλέξουν στοιχεία.

«Ήρθαν από την σήμανση και βρήκαν αποτυπώματα και έξω από το σημείο που σκαρφάλωσαν για να μπουν αλλά και στην μπαλκονόπορτα. Στο εσωτερικό του χώρου δεν βρήκαν κάτι αλλά μας είπαν από το Αστυνομικό Τμήμα πως 99% θα βρεθούν», τόνισε.

Οι δράστες, αφού περιεργάστηκαν το χώρο του ισόγειου διαμερίσματος, έκλεψαν ένα χρυσό δαχτυλίδι με πέτρα-σμαράγδι, ένα πανάκριβο σετ κοσμημάτων με ελεφαντόδοντό, χρυσές βέργες, χρυσά κοσμήματα με πολύτιμους λίθους, δύο συσκευές smartphone ακόμη… και το πιστολάκι μαλλιών.

«Υπάρχει ένας χώρος απέναντι από το σπίτι μας, ανεκμετάλλευτος που κάθε βράδυ βρίσκουν καταφύγιο άτομα που προκαλούν φασαρίες. Ειδοποιούμε την αστυνομία κάθε μέρα σχεδόν. Πιστεύουμε ότι οι δράστες είχαν όλες τις ημέρες οπτική επαφή του σπιτιού μας από εκεί και παρακολουθούσαν πότε θα φύγουμε για να εισέλθουν», συμπλήρωσε η ιδιοκτήτρια.

Σύμφωνα με την ίδια είναι η τρίτη φορά που το συγκεκριμένο διαμέρισμα γίνεται στόχος διαρρηκτών.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ:

15:13 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

